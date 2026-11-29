क्विंस ने एक दिन के लिए खास फ्लैश सेल शुरू की है, जिसमें चुनिंदा चीजों पर जबरदस्त छूट मिल रही हैं। इस सेल में आपको 9 अलग-अलग रंगों में स्ट्रेच फ्लेयर जींस मिलेंगी। साथ ही एक बेहद मुलायम कश्मीरी टीशर्ट भी मिलेगी।

इसके अलावा, तोहफे देने के लिए भी कई शानदार विकल्प हैं, जैसे बाल्सम की खुशबू वाली मोमबत्ती और डिफ्यूजर सेट और एक स्टाइलिश लेदर क्रॉस-बॉडी बैग।

इन सभी चीजों की कीमतें इतनी आकर्षक हैं कि इन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाएगा।