क्विंस की फ्लैश सेल में डिजाइनर कपड़े और तोहफों पर मिल रही छूट
क्विंस ने एक दिन के लिए खास फ्लैश सेल शुरू की है, जिसमें चुनिंदा चीजों पर जबरदस्त छूट मिल रही हैं। इस सेल में आपको 9 अलग-अलग रंगों में स्ट्रेच फ्लेयर जींस मिलेंगी। साथ ही एक बेहद मुलायम कश्मीरी टीशर्ट भी मिलेगी।
इसके अलावा, तोहफे देने के लिए भी कई शानदार विकल्प हैं, जैसे बाल्सम की खुशबू वाली मोमबत्ती और डिफ्यूजर सेट और एक स्टाइलिश लेदर क्रॉस-बॉडी बैग।
इन सभी चीजों की कीमतें इतनी आकर्षक हैं कि इन्हें छोड़ना मुश्किल हो जाएगा।
सेल में मिलेंगे ये खास उत्पाद
इस सेल की खास चीजों में आरामदायक क्विंस लाइटवेट कॉटन-कश्मीरी लिंक-स्टिच डोल्मन स्वेटर शामिल है, जिसे पहनकर आपको बेहद सुकून मिलेगा।
स्टाइल और पूरे दिन आराम से पहनने के लिए क्विंस इटैलियन लेदर हॉर्सबिट लोफर भी खास पेशकश है। बेला स्ट्रेच किक फ्लेयर जींस भी उपलब्ध है, जिसमें एक्स्ट्रा स्ट्रेच के साथ एकदम सही फिटिंग मिलती है।
इसके अलावा, सैबीन क्रॉस-बॉडी बैग भी है, जो प्रीमियम लेदर से बना है और बिना ज्यादा खर्च किए ही आपको डिजाइनर लुक देता है।