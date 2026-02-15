पुरानी कार को कम खर्च में नई जैसा बना सकते हैं

पुरानी कार को कम खर्च में दे सकते हैं नया लुक, जानिए क्या-क्या करें बदलाव

क्या है खबर?

कई लोग अपनी पुरानी कार को सिर्फ इस कारण बेच देते हैं कि उसको नई जैसी बनाने में बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। इस फैसले के कारण उन्हें नई खरीदने के लिए महंगी कीमत चुकानी पड़ती है। हल्के स्क्रैच, इंटीरियर में छोटी-मोटी कमियाें के कारण कुछ साल में ही आपकी कार बहुत पुरानी लगने लगती है। आप कम खर्चे में भी इसे नई जैसा बना सकते हैं। आइए जानते हैं वो तरीके, जिनसे आपकी कार पहले जैसी हो जाएगी।