यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है रेंज
क्या है खबर?
यामाहा ने भारतीय बाजार में अपना एयरोक्स इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दिया है। यह लोकप्रिय एरोक्स 155 का इलेक्ट्रिक वर्जन है और देश में TVS एक्स जैसे दूसरे प्रीमियम स्कूटरों को टक्कर देता है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 117 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। यह अभी दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में ही उपलब्ध है। इससे पहले कंपनी ने भारत में रिवर इंडी पर आधारित EC-06 लॉन्च स्कूटर लॉन्च किया था।
फीचर
इन सुविधाओं से लैस है स्कूटर
यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक में कीलेस गो, स्मार्ट-की, ट्विन LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, लेयर्ड एप्रन डिजाइन, सिंगल-पीस सीट और बीच में स्पाइन वाला नॉन-स्टेप-थ्रू डिजाइन जैसे फीचर्स हैं। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रियर ट्विन शॉकर्स, 14-इंच अलॉय व्हील्स और ABS के साथ फ्रंट और रियर डिस्क ब्रेक जैसी सुविधाएं हैं। एरोक्स E में LED टर्न इंडिकेटर्स और ऐप सपोर्ट वाला डिजिटल TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है, जिससे मौसम, नोटिफिकेशन्स, म्यूजिक कंट्रोल और नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।
कीमत
कितनी है इस स्कूटर की कीमत?
इलेक्ट्रिक स्कूटर में 2 हटाने योग्य बैटरी पैक मिलते हैं, जिनकी कुल क्षमता 3kWh है। ये बैटरी पैक 1.5kWh के हैं और सीट के नीचे प्लास्टिक के ढक्कन के अंदर रखे गए हैं। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, जो लगभग 13bhp की पावर और 48Nm का टॉर्क देती है और बेल्ट ड्राइव के जरिए पिछले पहियों को चलाती है। इसमें 3 राइडिंग मोड- इको, स्टैंडर्ड और पावर के साथ बूस्ट मोड भी दिया है। इसकी कीमत 2.82 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।