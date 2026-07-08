यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक 117 किलोमीटर की रेंज देता है

यामाहा एयरोक्स इलेक्ट्रिक भारत में लॉन्च, जानिए कितनी है रेंज

क्या है खबर?

यामाहा ने भारतीय बाजार में अपना एयरोक्स इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दिया है। यह लोकप्रिय एरोक्स 155 का इलेक्ट्रिक वर्जन है और देश में TVS एक्स जैसे दूसरे प्रीमियम स्कूटरों को टक्कर देता है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर एक बार चार्ज करने पर 117 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। यह अभी दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में ही उपलब्ध है। इससे पहले कंपनी ने भारत में रिवर इंडी पर आधारित EC-06 लॉन्च स्कूटर लॉन्च किया था।