टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट के लुक में कई बदलाव देखने को मिलेंगे

किन बदलावों के साथ आएगी टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट? टीजर में हुआ खुलासा

क्या है खबर?

टोयोटा अपनी ग्लैंजा फेसलिफ्ट को 14 अक्टूबर को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हाल ही में जारी किए गए टीजर में अपडेटेड मॉडल के आगे-पीछे के लुक में किए बदलाव की झलक दिखाई गई है। यह मारुति सुजुकी बलेनो फेसलिफ्ट के लगभग एक महीने बाद आ रही है, जिस पर ग्लैंजा आधारित है। इसमें भी बलेनो जैसे ही अपडेट मिलने की उम्मीद है, जिसमें अतिरिक्त फीचर्स और पेट्रोल पावरट्रेन में संभावित बदलाव शामिल हो सकते हैं।