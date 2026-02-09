क्यों भारत में सस्ती हो जाएंगी हार्ले डेविडसन की बाइक्स?

फायदा

किफायती हो जाएंगी कंपनी की बाइक्स?

अमेरिकी सरकार ने भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिससे अमेरिका से आयात होने वाली कई वस्तुओं पर आयात शुल्क कम हो जाएगा। अमेरिकी कंपनी हार्ले डेविडसन पर भी शुल्क नहीं लगेगा, जिससे इसकी बाइक भारतीय खरीदारों के लिए अधिक किफायती हो जाएगी। रॉयटर्स के अनुसार, हाई-एंड आयातित अमेरिकी वाहनों पर संयुक्त टैक्स कभी-कभी 110 फीसदी तक पहुंच जाता है। एक अधिकारी के हवाले से बताया कि टैक्स दरें घटकर 30 फीसदी तक हो सकती हैं।