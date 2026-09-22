बाइक का टायर बदलते समय सिर्फ आकार नहीं, स्पीड रेटिंग भी क्यों देखनी चाहिए?

टायर की स्पीड रेटिंग आमतौर पर अंग्रेजी के एक अक्षर से बताई जाती है, जो उसकी अधिकतम सुरक्षित गति की सीमा को दर्शाता है।

अलग-अलग अक्षर अलग गति सीमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाइक कंपनी अपने मॉडल के हिसाब से टायर की जरूरी स्पीड रेटिंग तय करती है।

इसलिए टायर लेते समय बाइक के पुराने टायर या कंपनी की जानकारी में दी गई रेटिंग को जरूर मिलाना चाहिए, ताकि नया टायर बाइक की क्षमता के अनुसार काम कर सके।