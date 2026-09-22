बाइक का टायर बदलते समय सिर्फ आकार नहीं, स्पीड रेटिंग भी क्यों देखनी चाहिए?
क्या है खबर?
बाइक का टायर बदलते समय ज्यादातर लोग उसके आकार और डिजाइन पर ध्यान देते हैं, लेकिन केवल इतना देखना काफी नहीं होता। नए टायर की स्पीड रेटिंग भी जांचना जरूरी है। स्पीड रेटिंग बताती है कि टायर एक तय सीमा तक कितनी रफ्तार को सुरक्षित तरीके से संभाल सकता है। अगर बाइक के लिए गलत रेटिंग वाला टायर लगा दिया जाए, तो तेज रफ्तार पर टायर की पकड़ और सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
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स्पीड रेटिंग क्या बताती है?
टायर की स्पीड रेटिंग आमतौर पर अंग्रेजी के एक अक्षर से बताई जाती है, जो उसकी अधिकतम सुरक्षित गति की सीमा को दर्शाता है।
अलग-अलग अक्षर अलग गति सीमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाइक कंपनी अपने मॉडल के हिसाब से टायर की जरूरी स्पीड रेटिंग तय करती है।
इसलिए टायर लेते समय बाइक के पुराने टायर या कंपनी की जानकारी में दी गई रेटिंग को जरूर मिलाना चाहिए, ताकि नया टायर बाइक की क्षमता के अनुसार काम कर सके।
#2
गलत रेटिंग वाला टायर क्यों नुकसानदेह?
अगर बाइक में उसकी जरूरत से कम स्पीड रेटिंग वाला टायर लगा दिया जाता है, तो तेज गति पर टायर पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है।
लगातार अधिक गति पर चलने से टायर गर्म भी हो सकता है और उसकी पकड़ प्रभावित होने की संभावना रहती है। इससे बाइक चलाते समय नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।
स्पीड रेटिंग के साथ-साथ टायर का सही आकार और अन्य जरूरी मानक भी बाइक के अनुसार होने चाहिए।
#3
टायर खरीदते समय क्या जांचें?
नया बाइक टायर खरीदते समय उसके आकार के साथ स्पीड रेटिंग, लोड क्षमता और कंपनी की बताई गई जानकारी देखनी चाहिए।
टायर पर लिखे अक्षर और नंबरों से ये जानकारियां मिल जाती हैं। अगर इनका मतलब समझ नहीं आता, तो टायर खरीदने से पहले कंपनी के मैनुअल या अधिकृत डीलर से जानकारी लेना बेहतर रहता है।
सही रेटिंग वाला टायर बाइक की जरूरत के मुताबिक काम करता है और रोजाना इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है।