गर्मी में कार या बाइक के ब्रेक का ध्यान देना क्यों है बहुत जरूरी?

गर्मी के मौसम में कार या बाइक के ब्रेक का सही हालत में होना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा तापमान और लंबी ड्राइव के दौरान ब्रेक सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है। अगर ब्रेक सही तरह काम न करें तो हादसे का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए गर्मियों में वाहन चलाने से पहले ब्रेक की जांच करना और उसकी सही देखभाल करना बेहद जरूरी माना जाता है, ताकि सफर सुरक्षित और आरामदायक बना रहे।

असर गर्मी से ब्रेक पर कैसे पड़ता है असर? तेज गर्मी में ब्रेक पैड और डिस्क जल्दी गर्म हो सकते हैं। ज्यादा गर्म होने से ब्रेक की पकड़ कमजोर हो सकती है, जिसे ब्रेक फेड कहा जाता है। ऐसी स्थिति में वाहन रोकने में ज्यादा दूरी लग सकती है। अगर ब्रेक फ्लूइड भी ज्यादा गर्म हो जाए तो ब्रेक की ताकत कम हो सकती है। इसलिए गर्मियों में ब्रेक सिस्टम को सही हालत में रखना बहुत जरूरी होता है।

देखभाल ब्रेक की सही देखभाल कैसे करें? गर्मी में वाहन के ब्रेक को सही रखने के लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए। समय-समय पर ब्रेक पैड की जांच करानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर उन्हें बदल देना चाहिए। ब्रेक फ्लूइड का स्तर भी चेक करते रहना जरूरी है। इसके अलावा, लंबे सफर में लगातार ब्रेक लगाने से बचना चाहिए। इससे ब्रेक सिस्टम ज्यादा गर्म नहीं होता और उसकी कार्यक्षमता भी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है।

