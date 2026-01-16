LOADING...
बारिश में सफेद लाइन पर ब्रेक लगाना क्यों होता है खतरनाक? 

लेखन बिश्वजीत कुमार
Jan 16, 2026
09:22 am
क्या है खबर?

बारिश के मौसम में सड़क पर गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बना सकती है। खासकर सफेद लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग या रोड मार्किंग पर ब्रेक लगाना बेहद खतरनाक माना जाता है। अक्सर लोग इसे सामान्य सड़क जैसा समझ लेते हैं, लेकिन बारिश में यही लाइन फिसलन भरी हो जाती है। सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे हालात में संतुलन बिगड़ने और स्किड होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता, जिससे दुर्घटना की आशंका रहती है।

वजह

सफेद लाइन क्यों बन जाती है फिसलन भरी?

सफेद लाइन थर्मोप्लास्टिक पेंट से बनी होती है, जो सामान्य डामर की तुलना में ज्यादा चिकनी होती है। बारिश का पानी इस सतह पर टिक जाता है और टायर की पकड़ कमजोर हो जाती है। जब बाइक या कार का टायर इस लाइन पर आता है और उसी वक्त ब्रेक लगता है, तो ग्रिप अचानक खत्म हो जाती है। इसी कारण गाड़ी फिसलने लगती है और चालक संभाल नहीं पाता, जिससे गिरने या टकराने का खतरा रहता है।

खतरा 

ब्रेक लगाने से कैसे बढ़ता है स्किड का खतरा 

बारिश में सफेद लाइन पर ब्रेक लगाने से टायर लॉक होने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर बाइक और स्कूटर में। अचानक ब्रेक लगाने से आगे या पीछे का पहिया स्लिप कर सकता है। कई मामलों में गाड़ी साइड में गिर जाती है या सामने चल रहे वाहन से टकरा जाती है। ABS होने के बावजूद सफेद लाइन पर ब्रेक लगाना सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि सतह बहुत ज्यादा फिसलन भरी होती है और कंट्रोल कम हो जाता है।

उपाय

बारिश में सुरक्षित ड्राइविंग के आसान उपाय 

बारिश में वाहन चलाते समय सफेद लाइन, जेब्रा क्रॉसिंग और मैनहोल कवर से बहुत बचकर निकलना चाहिए। ब्रेक हमेशा सीधी और खुरदरी सड़क पर लगाएं। इस दौरान स्पीड कम रखें और आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाकर रखें। अचानक ब्रेक या तेज मोड़ से बचें। अगर सफेद लाइन पर जाना मजबूरी हो, तो ब्रेक न लगाएं और गाड़ी को धीरे-धीरे संतुलन में रखते हुए सुरक्षित तरीके से निकालें।

