क्यों कम हो जाती है कार के AC कूलिंग? जानिए इस समस्या का समाधान

गर्मियों के मौसम में कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी कार का AC पहले जैसा ठंडा नहीं कर रहा। तेज धूप और लंबे समय तक इस्तेमाल के कारण एसी सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यदि समय पर सर्विस न कराई जाए तो कूलिंग क्षमता कम होने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार, छोटी-छोटी तकनीकी समस्याएं भी ठंडी हवा पर असर डाल सकती हैं, इसलिए कारण समझना और समय पर समाधान करना जरूरी है।

#1 रेफ्रिजरेंट गैस की कमी बड़ी वजह कार के AC की कूलिंग कम होने का सबसे आम कारण रेफ्रिजरेंट गैस का कम हो जाना है। समय के साथ पाइपलाइन में लीकेज या सामान्य उपयोग से गैस घट सकती है। गैस कम होने पर कंप्रेसर सही दबाव नहीं बना पाता और हवा ठंडी नहीं होती। समाधान के तौर पर AC सिस्टम की जांच कराकर गैस रीफिल करानी चाहिए और लीकेज हो तो उसे तुरंत ठीक कराना जरूरी है।

#2 गंदा फिल्टर और कंडेंसर की समस्या एयर फिल्टर या केबिन फिल्टर गंदा या जाम होने पर हवा का फ्लो काफी कम हो जाता है, जिससे कूलिंग प्रभावित होती है। इसी तरह कंडेंसर पर धूल, मिट्टी या कचरा जमा होने से गर्मी ठीक से बाहर नहीं निकल पाती। नियमित सफाई और समय पर फिल्टर बदलना इस समस्या का आसान और प्रभावी समाधान है। सर्विस के दौरान कंडेंसर और कूलिंग कॉइल की अच्छी तरह सफाई कराना एसी की क्षमता लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करता है।

