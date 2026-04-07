कार से निकल रहा है सफेद धुआं तो हो जाएं सावधान, जानिए क्या हैं इसकी वजह
क्या है खबर?
आपने सड़क पर दौड़ती कई कारों से सफेद या काला धुआं निकलता देखा होगा। कई लोग सोचते हैं कि कार से धुआं निकलना एक आम बात है, लेकिन यह गाड़ी के इंजन की स्थिति को बताता है। इसकी अनदेखी की जाए तो काला धुआं इंजन सीज होने का कारण बन सकता है, जबकि सफेद धुआं भी इसमें बड़ी खराब की वजह बन सकता है। आइये जानते हैं कार से सफेद धुआं निकलने के पीछे क्या कारण होते हैं।
वाष्पीकरण
ऐसा होना सामान्य बात
अगर, आप सुबह में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो वाष्पीकरण के कारण सफेद धुआं निकलता है। यह कार के एग्जॉस्ट से निकलने वाली गर्म गैस के बाहर की ठंडी हवा में मिलने से होता है। कई बार ठंड के चलते इंजन गर्म होने पर भाप छोड़ने से भी ऐसा होता है। यह कुछ समय बाद बंद हो जाती है। यह पूरी तरह से सामान्य प्रतिक्रिया है। अगर, धुआं ज्यादा देर तक निकलता है तो इस पर ध्यान देना चाहिए।
कूलेंट लीक
कूलेंट लीक भी है बड़ी वजह
कूलेंट लीक की समस्या: गाड़ी से लगातार सफेद धुआं निकल रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि कूलेंट इंजन के कंबशन चेंबर में लीक हो रहा है। यह समस्या सिर गैसकेट की खराबी, सिलेंडर हेड या ब्लॉक की दरार या इंजन के दूसरों हिस्सों में लीकेज के कारण भी हो सकती है। इंजन ऑयल की ज्यादा मात्रा: अगर, आपके इंजन ऑयल की मात्रा ज्यादा है तो यह भी गाड़ी से सफेद धुआं निकलने की वजह बन सकती है।
सिलेंडर हेड
सिलेंडर हेड टूटने पर होती है यह दिक्कत
सिलेंडर हेड का टूटना: कारों से सफेद धुएं का निकलना सिलेंडर हेड के टूटने की वजह से भी हो सकता है। यह आमतौर पर कास्ट-आयरन या एल्यूमीनियम से बने होते हैं, इसके टूटने की वजह से एग्जॉस्ट गैसें सिलेंडर हेड्स में वापस रिस सकती हैं और तब सफेद धुआं निकलता है। फ्यूल इंजेक्टर में समस्या: फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम में दिक्कत से भी यह समस्या हो सकती है। यह समस्या ज्यादातर डीजल गाड़ियों में होती है।
ओवरहीटिंग
ओवरहीटिंग के कारण समस्या
जब आपकी कार बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो भी इसके एग्जॉस्ट से सफेद धुआं निकलता है। अगर कूलेंट का स्तर कम होगा और साथ ही कूलेंट में लीकेज होगा तो गाड़ी का ओवरहीट होना लाजमी है। इन सभी दिक्कतों की वजह से एग्जॉस्ट से सफेद धुआं निकलता है। इस तरह की समस्या अक्सर इंजन वैक्यूम में कम प्रेशर की वजह से भी होती है। धुआं निकलने की समस्या की अनदेखी करना इंजन पर भारी पड़ सकती है।