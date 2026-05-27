गर्मी में कार का टायर ब्लास्ट क्यों होता है? जानिए कैसे रखें सुरक्षित

गर्मी के मौसम में कार चलाते समय टायर ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। तेज धूप और गर्म सड़क की वजह से टायर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। कई बार चलते-चलते अचानक टायर फटने से हादसे का डर भी बढ़ जाता है। लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए यह परेशानी और ज्यादा अहम हो जाती है। ऐसे में जरूरी है कि वजह समझी जाए और समय रहते कुछ आसान सावधानी बरती जाए।

#1 तेज गर्मी और दबाव बनती बड़ी वजह गर्मियों में सड़क का तापमान काफी अधिक बढ़ जाता है। इसका असर सीधे टायर पर पड़ता है। अगर टायर में हवा ज्यादा भरी हो, वह पुराना हो या पहले से कमजोर हो तो ब्लास्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। लंबे समय तक लगातार गाड़ी चलाने से भी टायर ज्यादा गर्म हो सकता है। ऐसे में अंदर का दबाव बढ़ने लगता है। यही वजह कई बार अचानक टायर फटने का कारण बन जाती है।

#2 हवा और टायर की हालत जरूर जांचें गर्मी में कार चलाने से पहले टायर की हवा जरूर जांच लें। हवा जरूरत से ज्यादा या बहुत कम नहीं होनी चाहिए। कंपनी जितनी हवा बताती है, उतनी ही भरवाना बेहतर रहता है। साथ ही टायर की हालत भी देख लें। अगर टायर घिस गया है, कट लगा है या उसमें दरार दिख रही है तो उसे नजरअंदाज न करें। सही हालत वाला टायर सफर को ज्यादा सुरक्षित बनाता है।

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