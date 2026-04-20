कार की बैटरी जल्दी खराब क्यों होती है? जानिए इसके पीछे के कारण

आजकल कई लोग शिकायत करते हैं कि उनकी कार की बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। यह समस्या आम होती जा रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो गाड़ी का सही तरीके से इस्तेमाल या देखभाल नहीं करते। बैटरी कार का अहम हिस्सा होती है, जो स्टार्ट से लेकर इलेक्ट्रिक सिस्टम तक सब कुछ चलाती है। अगर इसमें दिक्कत आ जाए तो पूरी गाड़ी प्रभावित होती है और बार-बार खर्च भी बढ़ जाता है।

#1 कम चलाना और शॉर्ट ड्राइव बड़ी वजह अगर कार लंबे समय तक खड़ी रहती है या सिर्फ छोटे-छोटे सफर के लिए इस्तेमाल होती है, तो बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो पाती है। बार-बार स्टार्ट करने से बैटरी पर दबाव पड़ता है, लेकिन उसे पूरा चार्ज होने का समय नहीं मिलता। इससे बैटरी जल्दी कमजोर हो जाती है। इसलिए कार को समय-समय पर थोड़ा लंबा चलाना जरूरी होता है ताकि बैटरी सही तरीके से चार्ज बनी रहे और उसकी उम्र बढ़ सके।

#2 इलेक्ट्रिक लोड और खराब रखरखाव कार में ज्यादा इलेक्ट्रिक चीजें जैसे म्यूजिक सिस्टम, लाइट्स या एसी का ज्यादा इस्तेमाल भी बैटरी पर असर डालता है। अगर इंजन बंद होने के बाद भी लाइट या सिस्टम चालू रह जाए, तो बैटरी बहुत ही तेजी से डिस्चार्ज हो सकती है। इसके अलावा, बैटरी की समय पर जांच और सफाई न करने से भी उसकी परफॉर्मेंस तेजी से गिरती है और धीरे-धीरे बैटरी जल्दी खराब होने लगती है।

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