गर्मी में कार की बैटरी जल्दी क्यों खराब होती है? जानिए कैसे करें देखभाल

गर्मी के मौसम में कार की बैटरी जल्दी खराब होने की समस्या अक्सर देखने को मिलती है। ज्यादा तापमान बैटरी के अंदर मौजूद केमिकल प्रक्रिया को तेज कर देता है, जिससे बैटरी जल्दी कमजोर हो सकती है। कई बार इससे बैटरी की उम्र भी कम हो जाती है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो कार स्टार्ट होने में परेशानी आने लगती है। इसलिए गर्मियों में बैटरी की हालत पर खास ध्यान देना जरूरी होता है।

वजह ज्यादा तापमान से क्यों होती है परेशानी? तेज गर्मी बैटरी के अंदर मौजूद लिक्विड को तेजी से कम कर सकती है। इससे बैटरी की प्लेट्स पर असर पड़ता है और उसकी क्षमता घटने लगती है। लगातार ज्यादा गर्मी में रहने से बैटरी जल्दी डिस्चार्ज भी हो सकती है। यही वजह है कि गर्मियों में कई लोगों को कार स्टार्ट करने में दिक्कत होती है। इसलिए बैटरी की नियमित जांच करना और उसकी हालत पर नजर रखना बहुत जरूरी माना जाता है।

देखभाल बैटरी की देखभाल कैसे करें? गर्मी में कार बैटरी को सुरक्षित रखने के लिए कुछ आसान बातों का ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि कार को ज्यादा समय तक धूप में खड़ा न रखें। अगर संभव हो तो कार को छाया वाली जगह पर पार्क करें। समय-समय पर बैटरी के टर्मिनल साफ रखें और ढीले कनेक्शन को ठीक कर लें। इसके अलावा, बैटरी का लिक्विड स्तर भी जांचते रहना चाहिए, ताकि बैटरी सही तरीके से काम करती रहे।

