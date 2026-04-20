क्यों TVS ने हुंडई मोटर से मिलाया हाथ?
क्या है खबर?
TVS मोटर ने सोमवार (20 अप्रैल) को हुंडई मोटर कंपनी के साथ भारत और अन्य बाजारों में इलेक्ट्रिक माइक्रोमोबिलिटी थ्री-व्हीलर्स के विकास, निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए एक संयुक्त विकास समझौता (JDA) किया है। यह भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर कॉन्सेप्ट की प्रस्तुति के बाद हुआ है। इस व्यवस्था के तहत हुंडई उत्पादों के कॉन्सेप्ट डिजाइन का नेतृत्व करेगी, जबकि दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से इनका विकास करेंगी।
जिम्मा
दोनों कंपनियों के पास क्या होगा जिम्मा?
TVS को इन वाहनों के निर्माण के साथ-साथ भारत सहित अन्य बजारों में बिक्री और वितरण का अधिकार भी होगा। हुंडई को कोरिया और अन्य सहमत बाजारों में उत्पादों की बिक्री और वितरण का अधिकार प्राप्त होगा। समझौते के अनुसार, दोनों कंपनियों को उनके अधिकार वाले क्षेत्रों में बिक्री पर प्रति यूनिट रॉयल्टी दी जाएगी। इस सहयोग से हुंडई की डिजाइन और तकनीकी क्षमताएं, TVS की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, निर्माण क्षमता, भारत और उभरते बाजारों में वितरण नेटवर्क के साथ जुड़ेंगी।
खासियत
क्या होगा थ्री-व्हीलर में खास?
इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर का डिजाइन भारत की परिवहन संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जा रहा है। इसमें अनुकूल ग्राउंड क्लीयरेंस, सुरक्षा सुविधाएं, एर्गोनॉमिक डिजाइन, गर्मी के लिए थर्मल मैनेजमेंट, यात्री परिवहन, माल ढुलाई और आपातकालीन सेवाओं के लिए लचीले इंटीरियर कॉन्फिगरेशन शामिल हैं। दोनों कंपनियों ने विकास की समय-सीमा और नियामक अनुमोदन प्रक्रियाओं में तेजी लाने के लिए समर्पित क्रॉस-फंक्शनल टीमें गठित की हैं। इस साझेदारी की घोषणा से TVS के शेयरों में मामूली उछाल भी आया।