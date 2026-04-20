क्यों TVS ने हुंडई मोटर से मिलाया हाथ?

जिम्मा

दोनों कंपनियों के पास क्या होगा जिम्मा?

TVS को इन वाहनों के निर्माण के साथ-साथ भारत सहित अन्य बजारों में बिक्री और वितरण का अधिकार भी होगा। हुंडई को कोरिया और अन्य सहमत बाजारों में उत्पादों की बिक्री और वितरण का अधिकार प्राप्त होगा। समझौते के अनुसार, दोनों कंपनियों को उनके अधिकार वाले क्षेत्रों में बिक्री पर प्रति यूनिट रॉयल्टी दी जाएगी। इस सहयोग से हुंडई की डिजाइन और तकनीकी क्षमताएं, TVS की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता, निर्माण क्षमता, भारत और उभरते बाजारों में वितरण नेटवर्क के साथ जुड़ेंगी।