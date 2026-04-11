फेरारी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार के लिए नासा के साथ क्यों किया काम?

वजह

वैज्ञानिकों से इस मामले में मांगी मदद

ऑटोकार इंडिया को दिए एक साक्षात्कार में फेरारी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बेनेडेटो विग्ना ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इतनी तेज गति से रफ्तार पकड़ सकते हैं कि कभी-कभी यह हमारे दिमाग को विचलित कर देता है। इसलिए, कंपनी ने नासा के साथ काम करने के अलावा चिकित्सा अध्ययन भी किए। विग्ना के अनुसार, कार निर्माता यह पता लगाना चाहता था कि गति का वह कौनसा स्तर है, जो लोगों को असहज कर देता है?