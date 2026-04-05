सड़क पर डिजाइन के लिए नहीं होती सफेद-पीली लाइन, जानिए क्या होता है इनका मतलब

सड़क पर वाहन चलाते समय आपने अलग-अलग तरह की लाइन देखी होंगी। सॉलिड तो कहीं बीच-बीच में कट लगी हुई तो कहीं सफेद या पीले रंग की होती है। कई लोग इसे सड़क का डिजाइन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि हकीकत में ये लाइंस ट्रैफिक नियमों से जुड़ी है। इनका संबंध आपकी सुरक्षा से भी है। ऐसे में इनके बारे में पता होना जरूरी है। आइये जानते हैं सड़क पर बनी अलग-अलग बनी लाइंस का क्या मतलब है।

रंग अलग-अलग रंगों के पीछे क्या है वजह? ज्यादातर सड़कों पर आपने सफेद रंग की लाइंस देखी होंगी। इस रंग में आप तौर पर 3 तरह की लाइंस- सिंगल ब्रोकन, सिंगल सॉलिड और डबल सॉलिड लाइंस देखी जाती हैं। पीली रंग की लाइन मुख्य रूप से राजमार्गों में इस्तेमाल होती हैं। ऐसे राजमार्गों पर केवल आप अपनी लेन में ही ओवरटेक कर सकते हैं और पीली लाइन को पार करना सख्त मना है। इसके अलावा ये लाइंस आमतौर कम दृश्यता वाले स्थानों में भी पाई जाती हैं।

ओवरटेक ऐसी लाइन में कर सकते हैं ओवरटेक ब्रोकन लाइंस: इनका उपयोग मल्टी-लेन राजमार्गों पर लेन दर्शाने के लिए या दो-तरफा यातायात वाली सड़क की मध्य लेन को दर्शाने के लिए किया जाता है। वाहन चालक इस लेन को बदलकर ओवरटेक कर सकते हैं। ब्रोकन लाइंस लॉन्ग/हैजार्ड लाइंस: जब ब्रोकन लाइंस एक-दूसरे के करीब दिखाई देती हैं या सामान्य ब्रोकन लाइंस की तुलना में अधिक लंबी दिखाई देती हैं तो यह यातायात व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों चेतावनी देती है।

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सख्ती पार करने की न करें गुस्ताखी सिंगल सॉलिड लाइन: ऐसी लाइंस को पार करने की अनुमत नहीं है, जब तक कि यह किसी खतरे से बचने के लिए जरूरी न हो। आमतौर पर मोड़ या व्यस्त यातायात वाले जंक्शनों पर लगाई जाती हैं। डबल सॉलिड लाइन: ये केवल कुछ खास सड़कों पर होती है और इन्हें किसी भी कारण से पार करने की अनुमति नहीं होती है। ब्रोकन/डॉटेड के साथ सॉलिड लाइन: सुरक्षित होने पर आप पार या दूसरे वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं।

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चेतावनी मोड़ का पहले से चल जाएगा पता ब्रोकन लाइन के बीच एरो: यह लाइन चालकों को आगे आने वाले मोड़ या जंक्शन की चेतावनी देकर तीर की दिशा में तुरंत लेन में आने को प्रेरित करती है। धारीदार सॉलिड लाइन: इसमें 2 सॉलिड लाइन के बीच धारियां होती हैं। यह ज्यादा सतर्क रहने की चेतावनी देती और इस लाइन के मध्य में वाहन चलाने की अनुमति नहीं होती है। जिगजैग लाइन: यह गति धीमी करने और पैदल यात्रियों की उपस्थिति पर ध्यान देने का संकेत देती है।