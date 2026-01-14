भारत में दाईं तरफ क्यों होता है गाड़ियों का स्टीयरिंग व्हील? 

अमेरिका में चलने वाली गाड़ियों में आपने स्टीयरिंग व्हील बाईं (लेफ्ट) तरफ देखा होगा, लेकिन भारत में दाईं (राइट) तरफ बैठकर गाड़ी चलाई जाती है। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह अंतर न संयोगवश है और न ही आधुनिक इंजीनियरिंग के कारण, बल्कि सदियों पुराने इतिहास, सड़क सुरक्षा और ड्राइविंग आदतों की वजह से है। आइए जानते हैं भारत में चलने वाली गाड़ियों में लेफ्ट-हैंड स्टीयरिंग की शुरुआत कैसे हुई।

शुरुआत ऐसे शुरू हुआ लेफ्ट-हैंड ड्राइविंग सिस्टम भारत में यह प्रथा ब्रिटिश शासन से विरासत में मिली है। 1800 के दशक में जब लोग घोड़ों पर सवारी करते थे और तलवारें रखते थे, तब ज्यादातर घुड़सवार दाहिने हाथ से काम करते थे और बाईं ओर से घोड़े पर चढ़ते थे। वे अपनी बाईं कमर पर तलवार पहनते थे ताकि दाहिने हाथ से आसानी से इस्तेमाल कर सकें। ऐसे में सड़क पर चलते समय वे बाईं ओर यात्रा करना सुरक्षित समझते थे, क्योंकि इससे तलवार सुरक्षित रहती थी।

बदलाव इस कारण नहीं बदला गया नियम भारत पर जब ब्रिटेन का शासन था, तब यहां भी ब्रिटेन वाले ही नियम लागू किए गए। आजादी के बाद इस पूरे ढांचे को बदलना बहुत महंगा और जटिल था। इसके अलावा घनी आबादी और संकरी सड़कें भी यह नियम ना बदलने का एक कारण बनीं। साथ ही पहले से मौजूद वाहनों की संख्या भी एक मुख्य कारण रहा है। यही वजह है कि इस नियम को बरकरार रखा गया और यह आज भी कायम है।

