ऐसे में कार स्टार्ट करने में परेशानी आने लगती है

कार की बैटरी बार-बार डिस्चार्ज होने पर कौन-सी गलती जिम्मेदार हो सकती है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:35 am Sep 22, 202608:35 am

क्या है खबर?

कार की बैटरी बार-बार डिस्चार्ज होना आम समस्या है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ पुरानी बैटरी ही जिम्मेदार नहीं होती। कई बार कार इस्तेमाल करने के तरीके में की गई छोटी गलती भी बैटरी पर ज्यादा दबाव डालती है। अगर कार कुछ दिनों तक खड़ी रहती है या बार-बार थोड़ी दूरी के लिए चलाई जाती है, तो बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में कार स्टार्ट करने में परेशानी आने लगती है।