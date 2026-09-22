कार की बैटरी बार-बार डिस्चार्ज होने पर कौन-सी गलती जिम्मेदार हो सकती है?
क्या है खबर?
कार की बैटरी बार-बार डिस्चार्ज होना आम समस्या है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ पुरानी बैटरी ही जिम्मेदार नहीं होती। कई बार कार इस्तेमाल करने के तरीके में की गई छोटी गलती भी बैटरी पर ज्यादा दबाव डालती है। अगर कार कुछ दिनों तक खड़ी रहती है या बार-बार थोड़ी दूरी के लिए चलाई जाती है, तो बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने का समय नहीं मिल पाता। ऐसे में कार स्टार्ट करने में परेशानी आने लगती है।
#1
कार की लाइट या सामान चालू छोड़ना
कार पार्क करने के बाद हेडलाइट, केबिन लाइट या किसी दूसरे इलेक्ट्रिक सामान को चालू छोड़ देना बैटरी के डिस्चार्ज होने की बड़ी वजह हो सकती है।
खासकर अगर कार कई घंटों या पूरी रात तक खड़ी रहती है, तो लगातार बिजली खर्च होने से बैटरी में मौजूद चार्ज काफी कम हो सकता है। कई नई कारों में कुछ लाइट अपने आप बंद हो जाती हैं।
इसलिए कार छोड़ते समय सभी लाइट और इलेक्ट्रिक सामान जरूर जांचें।
#2
छोटी दूरी पर बार-बार कार चलाना
अगर कार को रोजाना केवल कुछ किलोमीटर की छोटी दूरी के लिए चलाया जाता है, तो बैटरी को पर्याप्त चार्ज नहीं मिल पाता।
कार स्टार्ट करते समय बैटरी से काफी बिजली खर्च होती है और इंजन चलने के बाद अल्टरनेटर उसे दोबारा चार्ज करता है। लेकिन बहुत कम दूरी तय करने पर यह प्रक्रिया पूरी तरह नहीं हो पाती।
इसके कारण बैटरी धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है और कुछ समय बाद कार स्टार्ट करते समय परेशानी दे सकती है।
#3
लंबे समय तक कार खड़ी रखना
कार को कई दिनों या हफ्तों तक बिना चलाए खड़ा रखना बैटरी के लिए ठीक नहीं है।
कार बंद होने के बाद भी कुछ सिस्टम थोड़ी मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे बैटरी धीरे-धीरे डिस्चार्ज हो सकती है। अगर कार लंबे समय तक खड़ी रहने वाली है, तो समय-समय पर उसे चलाना और बैटरी की स्थिति जांचना जरूरी है।
इसके अलावा, बैटरी काफी पुरानी हो चुकी है तो उसे समय पर बदलना भी जरूरी हो सकता है।