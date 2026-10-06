बर्फीले रास्ते पर 4x4 और सामान्य कार में अंतर

बर्फीली सड़क पर कौन सी कार ज्यादा भरोसेमंद? 4x4 और सामान्य कार में समझें फर्क

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:30 am Oct 06, 202609:30 am

क्या है खबर?

सर्दियों में पहाड़ी या बर्फीले रास्तों पर कार चलाना बहुत कठिन होता है। सड़क पर जमी बर्फ और फिसलन के कारण टायरों की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे रास्तों पर चारों पहियों को ताकत देने वाली 4x4 कार सामान्य कार के मुकाबले ज्यादा मददगार हो सकती है। हालांकि, सामान्य कार भी बर्फ पर चल सकती है। दोनों कारों के बीच असली अंतर पहियों की पकड़ और ताकत पहुंचाने के तरीके में होता है।