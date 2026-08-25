कार के नीचे पानी टपकना कब सामान्य और कब चिंता की बात है?
क्या है खबर?
कार पार्क करने के बाद नीचे पानी की बूंदें या छोटी सी पानी की धार देखकर कई लोग घबरा जाते हैं। हालांकि, हर बार इसका मतलब कार में खराबी होना नहीं है। खासकर गर्मी में AC चलाने के बाद पानी टपकना सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। AC हवा की नमी को ठंडा करके पानी में बदलता है, जो पाइप से कार के नीचे बाहर निकलता है। इसलिए साफ और गंधहीन पानी दिखे तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती।
#1
AC चलाने के बाद पानी दिखे तो सामान्य
अगर कार का AC कुछ देर चला है और उसके बाद नीचे पानी टपक रहा है, तो यह सामान्य माना जाता है।
AC सिस्टम हवा की नमी को हटाता है और उससे बना पानी ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकलता है। यह पानी आमतौर पर पारदर्शी और बिना गंध का होता है। गर्म या उमस वाले मौसम में इसकी मात्रा ज्यादा हो सकती है।
इसलिए AC चलाने के बाद कुछ देर पानी टपकना अक्सर किसी खराबी का संकेत नहीं होता।
#2
पानी का रंग या गंध बदले तो सावधान
कार के नीचे टपकने वाला पानी अगर साफ नहीं है या उसमें तेल जैसी परत दिखाई देती है, तो मामला सामान्य नहीं हो सकता।
हरा, गुलाबी, पीला या नीला तरल कूलेंट हो सकता है, जबकि गहरा या चिकना तरल इंजन ऑयल या दूसरा द्रव हो सकता है। मीठी गंध भी कूलेंट की ओर इशारा कर सकती है।
ऐसी स्थिति में कार चलाने के बजाय रिसाव की जगह और तरल की पहचान कराना बेहतर रहता है।
#3
कब तुरंत जांच कराना जरूरी है?
अगर पानी या कोई दूसरा तरल लगातार टपक रहा है, मात्रा बढ़ रही है या कार के तापमान में बदलाव दिखाई दे रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
डैशबोर्ड पर तापमान चेतावनी, इंजन गर्म होना, भाप निकलना या कूलेंट कम होना गंभीर संकेत हो सकते हैं। ऐसे में कार रोककर जांच कराना सुरक्षित है।
केवल AC का साफ पानी होने पर चिंता कम रहती है, लेकिन किसी भी रंगीन या चिकने तरल को तुरंत जांचना चाहिए।