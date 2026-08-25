साफ और गंधहीन पानी दिखे तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती

कार के नीचे पानी टपकना कब सामान्य और कब चिंता की बात है?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:58 am Aug 25, 202608:58 am

क्या है खबर?

कार पार्क करने के बाद नीचे पानी की बूंदें या छोटी सी पानी की धार देखकर कई लोग घबरा जाते हैं। हालांकि, हर बार इसका मतलब कार में खराबी होना नहीं है। खासकर गर्मी में AC चलाने के बाद पानी टपकना सामान्य प्रक्रिया हो सकती है। AC हवा की नमी को ठंडा करके पानी में बदलता है, जो पाइप से कार के नीचे बाहर निकलता है। इसलिए साफ और गंधहीन पानी दिखे तो आमतौर पर चिंता की जरूरत नहीं होती।