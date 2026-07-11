कारों में सीट बेल्ट को आज भी सबसे अहम सुरक्षा सुविधा माना जाता है

कब और कैसे हुआ कार के सुरक्षा फीचर सीट बेल्ट का आविष्कार?

क्या है खबर?

कारों में सीट बेल्ट के एक अहम सुरक्षा सुविधा मानी जाती है। बढ़ते हादसों को देखते हुए इसे सभी यात्रियों के लिए जरूरी बना दिया गया है। इतना ही नहीं ट्रैफिक नियमों में भी इसे अनिवार्य किया गया है। इस लगाने से चूक न हो इसके लिए गाड़ियों में रिमाइंडर फीचर दिया जाता है, जो समय-समय पर यात्रियों को बेल्ट लगाने प्रेरित करता रहता है। आइए जानते हैं पहली बार किस कंपनी ने इस फीचर का आविष्‍कार किया था।