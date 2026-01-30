बाइक धोने के बाद स्टार्ट न हो तो क्या करें? यहां जानिए उपाय
कई बार बाइक धोने के बाद स्टार्ट न होना एक आम समस्या है, जिससे आप परेशान हो जाते हैं। आमतौर पर यह समस्या तब आती है जब पानी बाइक के किसी जरूरी हिस्से में चला जाता है और नमी बनी रहती है। ज्यादातर मामलों में यह बड़ी खराबी नहीं होती, बल्कि छोटी सी लापरवाही की वजह से ऐसा होता है। सही जानकारी, थोड़ा धैर्य और समझदारी से इस समस्या को घर पर ही आसानी से ठीक किया जा सकता है।
#1
स्पार्क प्लग या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में पानी जाना
बाइक धोते समय अगर पानी सीधे स्पार्क प्लग, कॉइल या वायरिंग में चला जाए, तो बाइक स्टार्ट नहीं होती और इंजन प्रतिक्रिया नहीं देता। स्पार्क प्लग गीला होने पर चिंगारी नहीं बन पाती, जिससे इंजन चालू नहीं होता। इसके अलावा, बैटरी टर्मिनल या फ्यूज बॉक्स में पानी भरने से भी दिक्कत आ सकती है। यह समस्या खासतौर पर तब होती है जब बाइक को प्रेशर वॉशर से ज्यादा पानी डालकर धोया जाता है।
#2
सूखाना और सही तरीके से जांच करना
अगर बाइक धोने के बाद स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले उसे कुछ समय के लिए धूप में खड़ा कर दें। स्पार्क प्लग निकालकर साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछें और पूरी तरह सूखने दें। बैटरी टर्मिनल, वायरिंग और कनेक्शन को भी सूखे कपड़े से साफ करें। अगर संभव हो तो हल्की हवा या ब्लोअर से पानी निकालें, जिससे नमी जल्दी खत्म हो जाए। कई बार इतना करने से ही बाइक आसानी से स्टार्ट हो जाती है।
#3
आगे की सावधानी और सही तरीका
बाइक धोते समय इंजन, स्पार्क प्लग और इलेक्ट्रिकल हिस्सों पर सीधे पानी डालने से हमेशा बचना चाहिए। बेहतर है कि हल्के पानी का इस्तेमाल करें और धोने के बाद बाइक को अच्छी तरह सुखाएं। अगर यह समस्या बार-बार सामने आ रही है, तो किसी भरोसेमंद मैकेनिक से जांच कराना सही रहेगा। समय पर ध्यान देने से बड़ी खराबी, स्टार्टिंग की समस्या और अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है, साथ ही बाइक की परफॉर्मेंस लंबे समय तक बनी रहती है।