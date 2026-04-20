पावर स्टीयरिंग फेल होने पर क्या करें?

कार चलाते समय अगर अचानक पावर स्टीयरिंग फेल हो जाए तो यह खतरनाक स्थिति बन सकती है। ऐसे में घबराने के बजाय सही कदम उठाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पावर स्टीयरिंग फेल होने पर स्टीयरिंग भारी हो जाता है और गाड़ी मोड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर समय पर सही निर्णय लिया जाए तो बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है और गाड़ी को सुरक्षित तरीके से धीरे-धीरे आसानी से रोका जा सकता है।

#1 गाड़ी की स्पीड तुरंत कम करें जैसे ही आपको लगे कि स्टीयरिंग भारी हो गया है, तुरंत गाड़ी की स्पीड कम करें। एक्सीलेटर से पैर हटाएं और धीरे-धीरे ब्रेक लगाएं। अचानक ब्रेक लगाने से गाड़ी असंतुलित हो सकती है और कंट्रोल बिगड़ सकता है। कम स्पीड पर गाड़ी को कंट्रोल करना ज्यादा आसान होता है। इसलिए शांत रहकर धीरे-धीरे स्पीड कम करना सबसे पहला और जरूरी कदम होता है ताकि आप स्थिति को सही तरीके से संभाल सकें।

#2 स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें पावर स्टीयरिंग बंद होने पर स्टीयरिंग को घुमाने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। दोनों हाथों से स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ें और धीरे-धीरे सावधानी से मोड़ें। अचानक झटका देने से गाड़ी का संतुलन बिगड़ सकता है और खतरा बढ़ सकता है। ध्यान रखें कि कम स्पीड पर स्टीयरिंग थोड़ा आसान हो जाता है। इसलिए गाड़ी की रफ्तार कम रखते हुए धीरे-धीरे उसे सुरक्षित दिशा में सही तरीके से ले जाएं।

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