बारिश में कार के शीशे धुंधले हों तो क्या करें?

बरसात के मौसम में कार चलाते समय शीशों पर धुंध जमना एक आम परेशानी है। बाहर का मौसम ठंडा और कार के अंदर की हवा गर्म होने से कांच पर भाप जैसी परत बनने लगती है। इससे सामने का रास्ता साफ नहीं दिखता और ड्राइविंग मुश्किल हो सकती है। खासकर तेज बारिश या लंबी यात्रा में यह परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में कुछ आसान उपाय आपकी मदद कर सकते हैं।

#1 AC और डिफॉगर का करें इस्तेमाल अगर कार के शीशों पर धुंध दिखे तो सबसे पहले एसी और डिफॉगर चालू करें। AC कार के अंदर की नमी कम करता है और शीशे जल्दी साफ होने लगते हैं। सामने वाले शीशे के लिए फ्रंट डिफॉगर और पीछे के लिए रियर डिफॉगर इस्तेमाल करें। कुछ ही मिनट में धुंध कम होने लगती है। कोशिश करें कि एसी की हवा सीधे कांच की तरफ जाए, इससे ज्यादा फायदा मिलता है।

#2 खिड़की थोड़ी खोलना भी मददगार अगर AC से भी धुंध बनी रहे तो कार की एक या दो खिड़कियां थोड़ा सा खोल दें। इससे बाहर की हवा अंदर आएगी और कार के भीतर की नमी कम होगी। कई बार बंद कार में सांस और नमी की वजह से धुंध ज्यादा बनती है। थोड़ी हवा आने से अंदर और बाहर का तापमान संतुलित होता है। इससे शीशा जल्दी साफ होने लगता है और रास्ता साफ दिखता है।

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