कार का इंजन स्टार्ट होने में सामान्य से ज्यादा समय ले तो क्या जांचें?
क्या है खबर?
अगर कार का इंजन स्टार्ट होने में ज्यादा समय ले रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी समस्या बैटरी कमजोर होने, ईंधन की आपूर्ति में परेशानी या स्पार्क प्लग से जुड़ी खराबी के कारण हो सकती है। कभी-कभी ठंडे मौसम या लंबे समय तक कार खड़ी रहने से भी इंजन देर से स्टार्ट होता है। इसलिए कार को बार-बार स्टार्ट करने के बजाय जरूरी चीजों की जांच पहले कर लेना बेहतर रहता है।
#1
सबसे पहले बैटरी की जांच करें
सबसे पहले कार की बैटरी और उसके कनेक्शन जांचें।
कमजोर बैटरी में इंजन घुमाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं होती, जिससे स्टार्ट होने में ज्यादा समय लग सकता है। बैटरी के टर्मिनल ढीले या उन पर जंग जमा होने की स्थिति भी जांचें।
इसके अलावा, स्टार्टर मोटर से कोई असामान्य आवाज तो नहीं आ रही, यह ध्यान से सुनें। अगर लाइटें भी कमजोर दिखें, तो बैटरी की पूरी जांच करवाना जरूरी है।
#2
ईंधन और स्पार्क प्लग देखें
इसके बाद ईंधन से जुड़ी चीजों की जांच करें।
कार में पर्याप्त पेट्रोल या डीजल है या नहीं, यह जरूर देखें। ईंधन फिल्टर बंद होने या ईंधन पंप कमजोर होने पर इंजन तक सही मात्रा में ईंधन नहीं पहुंच सकता।
पेट्रोल कार में स्पार्क प्लग जांचें, क्योंकि गंदे या खराब प्लग इंजन को जल्दी स्टार्ट होने से रोक सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इन्हें अच्छी तरह साफ करवाएं या समय पर बदलवाएं।
#3
एयर फिल्टर और ग्लो प्लग जांचें
अगर बैटरी और ईंधन से जुड़ी चीजें ठीक हैं, फिर भी इंजन देर से स्टार्ट हो रहा है, तो समस्या दूसरे हिस्सों में हो सकती है।
एयर फिल्टर गंदा होने पर इंजन को पर्याप्त हवा नहीं मिलती, जिससे स्टार्ट होने में दिक्कत आ सकती है। डीजल कार में ग्लो प्लग की जांच भी जरूरी है।
बार-बार कोशिश करने के बजाय कार को अच्छे मैकेनिक को दिखाएं और समय पर पूरी जांच करवाएं।