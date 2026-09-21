कभी-कभी ठंडे मौसम या लंबे समय तक कार खड़ी रहने से भी इंजन देर से स्टार्ट होता है

कार का इंजन स्टार्ट होने में सामान्य से ज्यादा समय ले तो क्या जांचें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:08 am Sep 21, 202609:08 am

क्या है खबर?

अगर कार का इंजन स्टार्ट होने में ज्यादा समय ले रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसी समस्या बैटरी कमजोर होने, ईंधन की आपूर्ति में परेशानी या स्पार्क प्लग से जुड़ी खराबी के कारण हो सकती है। कभी-कभी ठंडे मौसम या लंबे समय तक कार खड़ी रहने से भी इंजन देर से स्टार्ट होता है। इसलिए कार को बार-बार स्टार्ट करने के बजाय जरूरी चीजों की जांच पहले कर लेना बेहतर रहता है।