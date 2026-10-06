कार स्टार्ट न होने पर घबराने के बजाय कुछ जरूरी चीजों की जांच करनी चाहिए

सर्दियों में सुबह कार स्टार्ट नहीं हो रही तो सबसे पहले क्या जांचें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:30 am Oct 06, 202609:30 am

क्या है खबर?

सर्दियों में सुबह के समय कार स्टार्ट न होना आम समस्या है। रातभर खड़ी रहने के बाद कम तापमान का असर कार की बैटरी, इंजन ऑयल और दूसरे हिस्सों पर पड़ सकता है। कई बार चालक बार-बार चाबी घुमाते रहते हैं, लेकिन इससे समस्या ठीक होने के बजाय बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। इसलिए कार स्टार्ट न होने पर घबराने के बजाय कुछ जरूरी चीजों की जांच करनी चाहिए। इससे खराबी का कारण जल्दी समझ आ सकता है।