सर्दियों में सुबह कार स्टार्ट नहीं हो रही तो सबसे पहले क्या जांचें?
क्या है खबर?
सर्दियों में सुबह के समय कार स्टार्ट न होना आम समस्या है। रातभर खड़ी रहने के बाद कम तापमान का असर कार की बैटरी, इंजन ऑयल और दूसरे हिस्सों पर पड़ सकता है। कई बार चालक बार-बार चाबी घुमाते रहते हैं, लेकिन इससे समस्या ठीक होने के बजाय बैटरी पर ज्यादा दबाव पड़ सकता है। इसलिए कार स्टार्ट न होने पर घबराने के बजाय कुछ जरूरी चीजों की जांच करनी चाहिए। इससे खराबी का कारण जल्दी समझ आ सकता है।
#1
सबसे पहले बैटरी की हालत देखें
कार स्टार्ट न हो तो सबसे पहले बैटरी चेक करें।
अगर चाबी घुमाने पर इंजन की आवाज बहुत धीमी आए या केवल टिक-टिक की आवाज सुनाई दे, तो बैटरी कमजोर हो सकती है। बैटरी के टर्मिनल ढीले या गंदे होने पर भी कार स्टार्ट होने में परेशानी आती है।
बोनट खोलकर टर्मिनल की स्थिति देखें और ढीलापन हो तो उसे ठीक कराएं। जरूरत पड़ने पर दूसरी कार की मदद से बैटरी जंप-स्टार्ट भी कर सकते हैं।
#2
इंजन ऑयल और ईंधन भी जांचें
अगर बैटरी ठीक है, लेकिन कार फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही तो इंजन ऑयल और ईंधन की जांच करें।
ज्यादा ठंड में पुराना या गलत ग्रेड का इंजन ऑयल गाढ़ा हो सकता है, जिससे इंजन घूमने में परेशानी आती है। इसके अलावा टैंक में ईंधन पर्याप्त है या नहीं, यह भी देख लें।
डीजल कारों में ठंड के दौरान इंजन गर्म होने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए तुरंत बार-बार स्टार्ट करने से बचें।
#3
बार-बार स्टार्ट करने से बचें
अगर शुरुआती जांच के बाद भी कार स्टार्ट नहीं होती है तो लगातार चाबी घुमाते या स्टार्ट बटन दबाते न रहें।
ऐसा करने से बैटरी जल्दी कमजोर हो सकती है और स्टार्टर पर भी दबाव बढ़ सकता है। कार में कोई चेतावनी संकेत दिखाई दे रहा हो तो उसे नजरअंदाज न करें।
समस्या बनी रहने पर सड़क किनारे मैकेनिक या कंपनी की सहायता सेवा से संपर्क करना बेहतर है। इससे छोटी खराबी बड़ी परेशानी में बदलने से बच सकती है।