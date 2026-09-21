कार में लंबे समय तक खड़ी रहने के बाद चलाने से पहले क्या-क्या जांचें?
क्या है खबर?
अगर कार कई दिनों या हफ्तों से खड़ी है, तो उसे सीधे सड़क पर निकालकर चलाना ठीक नहीं है। लंबे समय तक खड़ी रहने पर टायर, बैटरी, इंजन और ब्रेक से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए कार स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच कर लेनी चाहिए। इससे रास्ते में अचानक परेशानी होने का खतरा कम रहता और कार को सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है। लंबे समय से बंद कार में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।
#1
टायर और कार के नीचे जांचें
सबसे पहले कार के चारों टायरों की अच्छी तरह जांच करें। देखें कि उनमें हवा सही है या नहीं और कहीं टायर पंक्चर, फटा या दबा हुआ तो नहीं है।
स्पेयर टायर की भी जांच कर लें। इसके बाद कार के नीचे ध्यान से देखें कि कहीं तेल, पानी या किसी दूसरे तरल पदार्थ का रिसाव तो नहीं हो रहा है।
बोनट खोलकर इंजन ऑयल, कूलेंट और ब्रेक ऑयल का स्तर भी ठीक से जांच लें।
#2
बैटरी और ब्रेक जरूर जांचें
लंबे समय तक कार खड़ी रहने पर बैटरी कमजोर या पूरी तरह डिस्चार्ज हो सकती है।
इसलिए कार स्टार्ट करते समय बैटरी की स्थिति पर ध्यान दें। इंजन शुरू होने के बाद कुछ देर कार को चलने दें और किसी असामान्य आवाज पर ध्यान दें।
इसके बाद ब्रेक पैडल दबाकर देखें कि वह सामान्य महसूस हो रहा है या नहीं। पहली बार कार चलाते समय धीरे चलाएं और ब्रेक सही तरीके से काम कर रहे हैं, यह जरूर जांचें।
#3
बोनट और आसपास भी देखें
कार चलाने से पहले बोनट खोलकर किसी तार या पाइप के कटे होने की अच्छी तरह जांच करें।
लंबे समय तक खड़ी कार में चूहे तारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार के नीचे या इंजन के आसपास पत्तियां, कचरा या किसी जानवर का घोंसला भी हो सकता है।
सभी लाइट, इंडिकेटर, हॉर्न और वाइपर चलाकर देख लें। सब कुछ सामान्य लगे तभी कार को सड़क पर लेकर निकलें और शुरुआत में धीमी गति रखें।