लंबे समय बाद कार चलाने से पहले रहें सावधान

कार में लंबे समय तक खड़ी रहने के बाद चलाने से पहले क्या-क्या जांचें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:09 am Sep 21, 202610:09 am

क्या है खबर?

अगर कार कई दिनों या हफ्तों से खड़ी है, तो उसे सीधे सड़क पर निकालकर चलाना ठीक नहीं है। लंबे समय तक खड़ी रहने पर टायर, बैटरी, इंजन और ब्रेक से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए कार स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजों की जांच कर लेनी चाहिए। इससे रास्ते में अचानक परेशानी होने का खतरा कम रहता और कार को सुरक्षित तरीके से चलाया जा सकता है। लंबे समय से बंद कार में अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।