बाइक के कुछ दूसरे हिस्सों की जांच करना जरूरी है

बाइक का सेल्फ-स्टार्ट कमजोर होने पर बैटरी के अलावा क्या जांचें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:02 am Sep 25, 202610:02 am

क्या है खबर?

बाइक का सेल्फ-स्टार्ट कमजोर होने पर ज्यादातर लोग तुरंत बैटरी को इसका कारण मान लेते हैं। हालांकि, कई बार दूसरी छोटी खराबी की वजह से भी सेल्फ धीमा हो सकता है। अगर बैटरी ठीक है और फिर भी इंजन घुमाने में परेशानी हो रही है, तो बाइक के कुछ दूसरे हिस्सों की जांच करना जरूरी है। समय पर कारण पता चलने से बाइक को स्टार्ट करने में आने वाली परेशानी बढ़ने से रोकी जा सकती है।