बाइक का सेल्फ-स्टार्ट कमजोर होने पर बैटरी के अलावा क्या जांचें?
क्या है खबर?
बाइक का सेल्फ-स्टार्ट कमजोर होने पर ज्यादातर लोग तुरंत बैटरी को इसका कारण मान लेते हैं। हालांकि, कई बार दूसरी छोटी खराबी की वजह से भी सेल्फ धीमा हो सकता है। अगर बैटरी ठीक है और फिर भी इंजन घुमाने में परेशानी हो रही है, तो बाइक के कुछ दूसरे हिस्सों की जांच करना जरूरी है। समय पर कारण पता चलने से बाइक को स्टार्ट करने में आने वाली परेशानी बढ़ने से रोकी जा सकती है।
#1
बैटरी के टर्मिनल और वायर देखें
सबसे पहले बैटरी के दोनों टर्मिनल और उनसे जुड़े तारों की जांच करें।
टर्मिनल पर गंदगी, जंग या ढीलापन होने पर करंट सही तरीके से स्टार्टर तक नहीं पहुंच पाता। इससे सेल्फ कमजोर घूम सकता है। तार कहीं से कटे या ढीले हों तो भी यही समस्या आ सकती है।
टर्मिनल को साफ करके अच्छी तरह कसना चाहिए। वायरिंग में कोई नुकसान दिखाई दे तो उसे भी मैकेनिक से जरूर चेक कराना बेहतर रहेगा।
#2
स्टार्टर मोटर की जांच करें
अगर बैटरी और कनेक्शन ठीक हैं, तो स्टार्टर मोटर पर ध्यान देना चाहिए।
स्टार्टर मोटर ही सेल्फ दबाने पर इंजन को घुमाने का काम करती है। इसमें गंदगी, घिसावट या अंदर की किसी खराबी के कारण मोटर धीमी चल सकती है।
सेल्फ दबाते समय अगर असामान्य आवाज आए या मोटर बहुत धीरे घूमे, तो स्टार्टर मोटर की जांच करानी चाहिए। इसके साथ स्टार्टर रिले और संबंधित कनेक्शन भी चेक करवाना जरूरी है।
#3
इंजन ऑयल और चार्जिंग सिस्टम देखें
ठंडे मौसम में बहुत गाढ़ा इंजन ऑयल भी सेल्फ को भारी कर सकता है, इसलिए बाइक में कंपनी की सलाह वाला ऑयल इस्तेमाल करें।
इसके अलावा, अल्टरनेटर और रेक्टिफायर जैसे चार्जिंग सिस्टम की जांच भी जरूरी है। अगर बाइक चलने के बाद बैटरी ठीक से चार्ज नहीं हो रही, तो सेल्फ धीरे होने की समस्या दोबारा आ सकती है।
बार-बार ऐसा होने पर केवल बैटरी बदलने के बजाय पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच कराएं।