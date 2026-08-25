समस्या बार-बार हो तो पूरी इलेक्ट्रिकल जांच जरूरी है

बाइक की हेडलाइट बार-बार फ्यूज होने के पीछे क्या है कारण?

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:57 am Aug 25, 202608:57 am

क्या है खबर?

बाइक की हेडलाइट बार-बार फ्यूज होना सिर्फ बल्ब की खराब गुणवत्ता का संकेत नहीं होता। कई बार इसके पीछे बाइक के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। अगर नया बल्ब लगाने के कुछ समय बाद ही वह खराब हो जाए, तो बार-बार बल्ब बदलना समाधान नहीं है। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, खराब वायरिंग, ढीले कनेक्शन और चार्जिंग सिस्टम की गड़बड़ी इसके कारण हो सकते हैं। इसलिए समस्या बार-बार हो तो पूरी इलेक्ट्रिकल जांच जरूरी है।