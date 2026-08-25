बाइक की हेडलाइट बार-बार फ्यूज होने के पीछे क्या है कारण?
क्या है खबर?
बाइक की हेडलाइट बार-बार फ्यूज होना सिर्फ बल्ब की खराब गुणवत्ता का संकेत नहीं होता। कई बार इसके पीछे बाइक के इलेक्ट्रिकल सिस्टम से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। अगर नया बल्ब लगाने के कुछ समय बाद ही वह खराब हो जाए, तो बार-बार बल्ब बदलना समाधान नहीं है। वोल्टेज में उतार-चढ़ाव, खराब वायरिंग, ढीले कनेक्शन और चार्जिंग सिस्टम की गड़बड़ी इसके कारण हो सकते हैं। इसलिए समस्या बार-बार हो तो पूरी इलेक्ट्रिकल जांच जरूरी है।
#1
वोल्टेज ज्यादा होने से जल सकता है बल्ब
हेडलाइट बार-बार फ्यूज होने की बड़ी वजह वोल्टेज का बढ़ जाना हो सकती है।
बाइक का अल्टरनेटर और रेगुलेटर-रेक्टिफायर बिजली को नियंत्रित करके बल्ब तक भेजते हैं। अगर रेगुलेटर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो जरूरत से ज्यादा वोल्टेज बल्ब तक पहुंच सकता है और उसका फिलामेंट जल्दी जल सकता है।
बैटरी या चार्जिंग सिस्टम में खराबी भी इसका कारण बन सकती है। ऐसी स्थिति में नया बल्ब लगाने से समस्या स्थायी रूप से खत्म नहीं होगी।
#2
खराब वायरिंग और गलत बल्ब भी वजह
वायरिंग और कनेक्शन की खराबी भी हेडलाइट के बार-बार फ्यूज होने का कारण बन सकती है।
ढीला कनेक्टर, कटी हुई तार या जंग लगा संपर्क बिजली के प्रवाह में रुकावट और अचानक बदलाव पैदा कर सकता है। इससे बल्ब पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। कई बार गलत वाट का बल्ब लगाने से भी गर्मी और विद्युत भार बढ़ जाता है।
इसलिए बाइक में निर्माता द्वारा बताए गए सही वाट और प्रकार का बल्ब ही इस्तेमाल करना चाहिए।
#3
बार-बार बल्ब बदलने के बजाय जांच कराएं
अगर हेडलाइट बार-बार फ्यूज हो रही है, तो इसे नजरअंदाज करके सिर्फ नया बल्ब लगाते रहना सही नहीं है।
पहले बल्ब की रेटिंग, फिर वायरिंग, कनेक्टर, रेगुलेटर-रेक्टिफायर और चार्जिंग वोल्टेज की जांच करानी चाहिए। बारिश या पानी के कारण हेडलाइट के अंदर नमी आने से भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
सही कारण मिलने पर ही समस्या का स्थायी समाधान होगा। बार-बार बल्ब बदलने के बजाय इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जांच कराना सुरक्षित और ज्यादा बेहतर तरीका है।