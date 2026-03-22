लोन चुकाने के बाद भी एक काम करना बहुत जरूरी होता है

लोन चुकाने के बाद भी कार बेचने में आएगी अड़चन, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

लोन चुकाने के बाद आपको सुकून मिल जाता है कि अब कार पूरी तरह से आपकी है, लेकिन कागजों पर ऐसा नहीं होता। अगर, आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में अभी भी गिरवी का जिक्र है तो आधिकारिक रिकॉर्ड में कार अभी भी बैंक से जुड़ा हुआ है। यह समस्या अक्सर, तब सामने आती है, जब आप उसको बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। आइये जानते हैं लोन चुकाने के बाद कार बेचने में क्या दिक्कत आती है।