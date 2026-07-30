लंबे समय तक खड़ी कार बन सकती है परेशानी

लंबे समय तक खड़ी कार बन सकती है परेशानी की वजह, क्या-क्या हो सकते हैं नुकसान?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:16 am Jul 30, 202609:16 am

क्या है खबर?

कई लोग अपनी कार का रोजाना इस्तेमाल नहीं करते और उसे कई दिनों या हफ्तों तक एक ही जगह खड़ा छोड़ देते हैं। हालांकि, ऐसा करना कार की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। लंबे समय तक बिना चलाए खड़ी रहने से कार के कई जरूरी हिस्सों पर असर पड़ सकता है। समय रहते ध्यान नहीं देने पर बाद में मरम्मत पर अच्छा-खासा खर्च भी करना पड़ सकता है और कार की परफॉर्मेंस भी प्रभावित हो सकती है।