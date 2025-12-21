कार का स्टीरियो सिस्टम करना चाहते हैं अपग्रेड, जानिए क्या-क्या बदलना पड़ेगा 

कार का स्टीरियो सिस्टम करना चाहते हैं अपग्रेड, जानिए क्या-क्या बदलना पड़ेगा
बिना स्टीरियो सिस्टम के कार में मजेदार सफर की कल्पना करना भी नामुमकिन है। इसलिए, गाड़ी में लेटेस्ट और बेहतरीन फीचर्स वाला म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। आप एक ही स्टीरियो सिस्टम को सालों तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य क्षेत्रों की तरह ऑडियो सिस्टम भी लगातार अपडेट हो रहे हैं, जो बेहतरीन साउंड के साथ सफर का आनंद दोगुना कर देते हैं। आइए जानते हैं कार के ऑडियो सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं।
DIN
सिंगल या ड्यूल DIN
स्टीरियो सिस्टम को अपडेट करने के लिए आप सिंगल या ड्यूल DIN स्टीरियो हेड यूनिट्स लगावा सकते हैं, जो म्यूजिक डाटा को स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। दोनों में अंतर आकार का होता है। ड्यूल DIN में स्क्रीन पर ज्यादा डिस्प्ले करने के लिए जगह होती है और यूनिट के पीछे ज्यादा कंपोनेंट्स लगाए जा सकते हैं। अगर, डैशबोर्ड में ड्यूल DIN सिस्टम लग सकता है, तभी इसे चुनें। वरना सिंगल DIN सिस्टम से ही काम चला सकते हैं।
अन्य उपकरण
ये उपकरण बनाते हैं आवाज दमदार
अच्छे स्पीकर में निवेश: शानदार आवाज सिर्फ स्टीरियो हेड यूनिट से नहीं, बल्कि स्पीकर से आती है। इसलिए, अच्छे स्पीकर में पैसा खर्च करना जरूरी होता है। एम्पलीफायर की जरूरत: स्टीरियो सिस्टम अपग्रेड करने के लिए आपको एम्पलीफायर की जरूरत होगी, जो स्पीकरों से निकलने वाली आवाज को बढ़ाता है, जिससे वह ज्यादा दमदार और साफ सुनाई देती है। सबवूफर या बेस ट्यूब: इन दोनों का काम बेस लेवल को बढ़ाना है। इनमें अंतर सिर्फ उनके आकार का होता है।