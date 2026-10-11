पुरानी इलेक्ट्रिक कार की बैटरी की क्षमता कमजोर पड़ जाती है

पुरानी इलेक्ट्रिक कार की कमजोर हो गई बैटरी, जानिए क्या हो सकता है इस्तेमाल

क्या है खबर?

भारत समेत दुनियाभर में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है और इनकी बिक्री में भी इजाफा हो रहा है। इनकी बढ़ती बिक्री के साथ पुरानी बैटरियों को लेकर सवाल भी बढ़ रहा है। पूरी तरह खत्म होने के बाद इन बैटरियों काे रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन क्षमता कम होने पर इनके दूसरे उपयोग भी किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं पुरानी कार की बैटरी को किन-किन कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है।