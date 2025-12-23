कार में नहीं मिल रहा कंपनी का दावा किया माइलेज, इन तरीकों से मिलेगी मदद 

नई कार खरीदने वाले ज्यादातर लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी गाड़ी निर्माता की ओर से दावा किया गया माइलेज क्यों नहीं दे रही है। निर्माताओं की ओर से बताया गया माइलेज कुछ खास परीक्षण स्थितियों में हासिल किए जाते हैं और यह जरूरी नहीं कि कार चलाने वाले हर व्यक्ति को बताए गए आंकड़े मिलें। कुछ आदतों को बदलकर आप इसके आस-पास पहुंच सकते हैं। आइये जानते हैं अच्छा माइलेज पाने के क्या तरीके हैं।

माइलेज ऐसे बताया जाता है माइलेज निर्माता अपनी कार लॉन्च करते समय उसके ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) प्रमाणित माइलेज आंकड़े पेश करता है। कंपनियां अपनी गाड़ियों के उत्पादन-पूर्व प्रोटोटाइप का परीक्षण कर परिणाम ARAI को रिपोर्ट करती हैं। ARAI परिणामों की समीक्षा करता है और पुणे स्थित केंद्र में किए गए अपने स्वयं के परीक्षणों के माध्यम से उनकी पुष्टि या खंडन करता है। ये आंकड़े फिर निर्माताओं को वापस भेजे जाते हैं, जो इन्हें ग्राहकों के सामने प्रस्तुत करते हैं।

ड्राइविंग आदत ड्राइविंग आदत में करें बदलाव दावा किए माइलेज के आस-पास पहुंचने के लिए गाड़ी धीरे चलाएं और समय रहते गियर बदलें। धीरे-धीरे एक्सीलरेट और ब्रेक लगाएं और जितनी जल्दी हो सके ऊंचे गियर में बदल लें। डीजल इंजन में 2,000rpm से पहले और पेट्रोल इंजन में 2,500rpm से पहले गियर बदल लें। ध्यान रहे कि इंजन कम RPM पर ज्यादा जोर न डाले। गति बढ़ाने, ब्रेक लगाने और फिर से शुरू करने की बजाय थ्रॉटल को धीरे-धीरे कम करना और गति बनाए रखना बेहतर है।

Advertisement