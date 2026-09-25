कार का स्पार्क प्लग खराब होने के संकेत

कार का स्पार्क प्लग हो गया है खराब? इन संकेतों से लगाएं पता

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:44 am Sep 25, 202609:44 am

क्या है खबर?

पेट्रोल कार के इंजन में स्पार्क प्लग छोटा, लेकिन जरूरी हिस्सा होता है। यह इंजन में पेट्रोल और हवा के मिश्रण को जलाने के लिए चिंगारी पैदा करता है। समय के साथ स्पार्क प्लग घिस सकता है या उसमें खराबी आ सकती है। इसका असर कार के चलने और इंजन की आवाज पर दिखाई देने लगता है। कुछ संकेत ऐसे होते हैं, जिन्हें पहचानकर समय रहते इसकी जांच कराई जा सकती है और बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।