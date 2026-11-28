फॉक्सवैगन ने टैक्स विवाद को चुनौती दी है

फॉक्सवैगन ने टैक्स विवाद में दूसरी कंपनियों को घसीटा, जानिए क्या है मामला

क्या है खबर?

फॉक्सवैगन ने भारतीय कोर्ट में टैक्स अधिकारियों द्वारा उसे गलत तरीके से निशाना बनाने का आरोप लगाया है। कंपनी का कहना है कि वह कम टैरिफ पर कार के पुर्जे आयात करती है, लेकिन मर्सिडीज-बेंज, BMW और किआ जैसी उसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनियां भी ऐसा ही करती हैं। पिछले साल से चली आ रही 1.2 अरब डॉलर (करीब 110 अरब रुपये) की टैक्स मांग को रद्द कराने की अपनी कोशिश के तहत कंपनी का यह एक नया कदम है।