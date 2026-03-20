गर्मियों में बढ़ जाता टायर फटने होने का खतरा, कैसे रखें सुरक्षित?

गर्मियों के मौसम में तेज धूप और बढ़ता तापमान गाड़ियों के टायर पर सीधा और गहरा असर डालता है। इस समय टायर बर्स्ट होने की घटनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं, जिससे सड़क पर हादसे का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग बिना ध्यान दिए लंबी दूरी तय करते रहते हैं, जो काफी जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि टायर की सही देखभाल की जाए और कुछ आसान सावधानियों को अपनाकर इस खतरे से बचा जाए।

#1 टायर प्रेशर और गर्मी बड़ी वजह गर्मी में टायर के अंदर की हवा तेजी से फैल जाती है, जिससे प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और टायर फटने का खतरा बढ़ जाता है। अगर पहले से ही टायर में ज्यादा हवा भरी हो, तो यह जोखिम और ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए नियमित रूप से टायर प्रेशर चेक करना जरूरी है और कंपनी के बताए सही स्तर पर ही हवा भरवानी चाहिए। इससे टायर सुरक्षित रहता है और अचानक फटने की संभावना काफी कम हो जाती है।

#2 पुराने और खराब टायर भी खतरा बढ़ाते हैं ज्यादा घिसे हुए या लंबे समय से इस्तेमाल हो रहे पुराने टायर भी गर्मियों में जल्दी खराब हो सकते हैं। ऐसे टायर तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाते और अचानक फट सकते हैं। इसलिए समय-समय पर टायर की स्थिति को ध्यान से जांचना जरूरी है। अगर टायर में कट, दरार या ज्यादा घिसाव दिखे, तो तुरंत बदल देना चाहिए। सही समय पर टायर बदलने से बड़ी दुर्घटना से बचा जा सकता है और सफर सुरक्षित रहता है।

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