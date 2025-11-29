नवंबर में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में TVS मोटर ने सबसे ज्यादा बिक्री हासिल की है

पिछले महीने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिक्री में TVS सबसे ऊपर, 5वें स्थान पर खिसकी ओला

क्या है खबर?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में TVS मोटर ने नवंबर में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने इस महीने 27,382 वाहन बेचकर 26 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। यह कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर i-क्यूब की लगातार बढ़ती लोकप्रियता काे दर्शाता है। हाल ही में कंपनी ने ऑर्बिटर स्कूटर लॉन्च कर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, जो जबरदस्त रेंज और सेंगमेंट फर्स्ट फीचर्स से लैस है।