पिछले महीने इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिक्री में TVS सबसे ऊपर, 5वें स्थान पर खिसकी ओला
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में TVS मोटर ने नवंबर में भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी है। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी ने इस महीने 27,382 वाहन बेचकर 26 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। यह कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर i-क्यूब की लगातार बढ़ती लोकप्रियता काे दर्शाता है। हाल ही में कंपनी ने ऑर्बिटर स्कूटर लॉन्च कर अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया है, जो जबरदस्त रेंज और सेंगमेंट फर्स्ट फीचर्स से लैस है।
बजाज
चेतक ने दूसरे पायदान पर पहुंचाई बजाज
TVS से ठीक पीछे दूसरे पायदान पर रही बजाज ने घरेलू बाजार में 23,097 स्कूटर्स की बिक्री हासिल की है, जिससे इसकी बाजार हिस्सेदारी 21.9 प्रतिशत हो गई। इसकी बिक्री में बजाज चेतक का अहम योगदान रहा है। एथर एनर्जी ने 18,356 बिक्री और 17.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ इस महीने तीसरा स्थान हासिल किया। इसमें 450 लाइनअप प्रीमियम खरीदारों के बीच पसंदीदा बना हुआ है, जबकि रिज्टा सहित ब्रांड की नई पेशकशें अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।
ओला इलेक्ट्रिक
बिक्री में नीचे खिसकी ओला
नवंबर में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिक्री सूची में हीरो मोटोकॉर्प का चौथा स्थान रहा है। इस दौरान उसने 10,579 विदा स्कूटर बेचे हैं और 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल की। हाल ही में उसने VX2 स्कूटर लॉन्च किया था। कभी इस सेगमेंट में अग्रणीय रहने वाली ओला इलेक्ट्रिक 7,567 बिक्री और 7.2 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पांचवें स्थान पर खिसक गई। इसके अलावा एंपीयर ने 5,360 और बीगॉस ने 2,410 और रिवर ने 1,612 वाहन बेचे हैं।