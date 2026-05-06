TVS ने i-क्यूब S 4.7kWh को लॉन्च किया है

TVS ने लॉन्च किया 4.7kWh बैटरी के साथ i-क्यूब S, जानिए कितनी देता है रेंज

क्या है खबर?

TVS मोटर ने i-क्यूब S को 4.7kWh की बड़ी बैटरी के साथ फिर से लॉन्च कर दिया है, जो पिछले 3.5kWh वर्जन की जगह लेगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुछ समय के लिए कंपनी की वेबसाइट से हटा दिया था, जिससे यह लग रहा था कि इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है। यह IDC-प्रमाणित 175 किलोमीटर की रेंज देता है और इसे 3 ड्यूल-टोन रंगों- मैग्निफिसेंस पर्पल बेज, हार्लेक्विन ब्लू बेज और टाइटेनियम ग्रे मैट में पेश किया है।