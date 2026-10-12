2026 TVS रेडियॉन को नया लुक दिया गया है

TVS ने अपनी रेडियॉन को LED लाइटिंग से किया अपडेट, जानिए कितनी है कीमत

क्या है खबर?

TVS मोटर ने त्योहारी सीजन से ठीक पहले अपनी किफायती कम्यूटर बाइक रेडियॉन को अपडेट किया है। नए 2026 अपडेटेड मॉडल में चारों तरफ नई LED लाइटिंग के साथ-साथ नए रंग और ग्राफिक्स दिए गए हैं, जिससे इसका लुक और भी बेहतर हो गया है। 2026 TVS रेडियॉन के बेस वेरिएंट में ब्लैक-रेड और ब्लैक-ब्लू कलर विकल्प मिलते हैं। DIGI ड्रम वेरिएंट में नया ब्लैक-रेड और ब्लैक-ऑरेंज विकल्प दिया है, जबकि DIGI डिस्क में ब्लैक-ऑरेंज रंग मिलता है।