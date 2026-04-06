ट्रायम्फ ने 350cc मॉडल्स की कीमत घोषित कर दी है

ट्रायम्फ के नए 350cc मॉडल्स की कीमत घोषित, जानिए क्या किया है बदलाव

क्या है खबर?

ट्रायम्फ ने भारत में अपनी 350cc मोटरसाइकिल्स की नई रेंज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। इस लाइनअप में स्पीड T4, स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400 X, स्क्रैम्बलर 400 XC और थ्रक्सटन 400 शामिल हैं। सभी को देश की नई टैक्स व्यवस्था के अनुरूप 349cc इंजन के साथ पेश किया गया है। अब इन बाइक्स पर 28 फीसदी की तुलना में 18 फीसदी GST लगेगी। नई रेंज में इंजन के अलावा कोई अन्य बदलाव नहीं किया गया है।