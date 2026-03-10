ट्रायम्फ की 400cc बाइक्स को भारत में बंद किया जा सकता है

ट्रायम्फ की 400cc बाइक्स हो सकती हैं बंद, डीलर्स ने दिए संकेत

क्या है खबर?

भारत में ट्रायम्फ के 400cc मोटरसाइकिल लाइनअप में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अधिकृत डीलर्स के सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, कंपनी की स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400 X, स्पीड T4 और थ्रक्सटन 400 को आने वाले समय में बंद किया जा सकता है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। इसके पीछे वजह पिछले साल 350cc से अधिक क्षमता की बाइक्स पर GST बढ़ने को माना जा रहा है।