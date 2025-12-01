टोयोटा की बिक्री में सालाना 19 फीसदी का इजाफा, जानिए कितनी गाड़ियां बिकीं 

टोयोटा की बिक्री में सालाना 19 फीसदी का इजाफा, जानिए कितनी गाड़ियां बिकीं
क्या है खबर?
ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सोमवार (1 दिसंबर) को अपने नवंबर को मासिक बिक्री आंकड़ों का खुलासा कर दिया है। टोयोटा की सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, उसने पिछले महीने कुल (घरेलू और निर्यात) 30,085 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। यह आंकड़ा पिछले साल इस महीने में बिकीं 25,182 गाड़ियों की तुलना में सालाना आधार पर 19 फीसदी अधिक है। घरेलू बाजार में बिक्री पिछले साल नवंबर की 25,182 से 4.9 फीसदी बढ़कर 26,418 हो गई है, जबकि निर्यात 3,667 रहा है।
मासिक बिक्री
अक्टूबर की तुलना में आई गिरावट
पिछले महीने भले ही कंपनी को बिक्री में सालाना आधार पर बढ़ती मिली हो, लेकिन यह त्योहारी सीजन के चलते अक्टूबर के बिक्री आंकड़ों से कम रही है। इस दौरान 40,257 गाड़ियां बेची गई थी, जो नवंबर की तुलना में मासिक आधार पर 34.38 फीसदी अधिक है। त्योहारी सीजन के दौरान कार निर्माता ने अर्बन क्रूजर हाईराइडर एयरो एडिशन और 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन लॉन्च किया था। दोनों ही नए मॉडल्स ने बिक्री बढ़ाने में सहयोग किया।
आयोजन
15 नवंबर से शुरू किया नया अभियान
नवंबर में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए टोयोटा ने कुछ विशेष गतिविधियां आयोजित की हैं। 15 नवंबर से भारत-जापानी संस्कृति का जश्न मनाते हुए ड्रम ताओ का आयोजन शुरू किया गया है। यह शिलांग में चेरी ब्लॉसम महोत्सव में एक भव्य प्रदर्शन के साथ 14 शहरों की यात्रा करेगा। पिछले महीने कंपनी ने टोयोटा एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम (TEM) का उद्घाटन किया। यह बेंगलुरु में एक नया लाइफस्टाइल और सांस्कृतिक केंद्र है, जो फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में स्थित है।