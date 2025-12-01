टोयोटा की बिक्री में पिछले महीने 30,000 को पार कर गई (तस्वीर: टोयोटा)

टोयोटा की बिक्री में सालाना 19 फीसदी का इजाफा, जानिए कितनी गाड़ियां बिकीं

क्या है खबर?

ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सोमवार (1 दिसंबर) को अपने नवंबर को मासिक बिक्री आंकड़ों का खुलासा कर दिया है। टोयोटा की सेल्स रिपोर्ट के अनुसार, उसने पिछले महीने कुल (घरेलू और निर्यात) 30,085 गाड़ियों की बिक्री दर्ज की है। यह आंकड़ा पिछले साल इस महीने में बिकीं 25,182 गाड़ियों की तुलना में सालाना आधार पर 19 फीसदी अधिक है। घरेलू बाजार में बिक्री पिछले साल नवंबर की 25,182 से 4.9 फीसदी बढ़कर 26,418 हो गई है, जबकि निर्यात 3,667 रहा है।