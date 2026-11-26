टोयोटा ने इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट पेश की है

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड लॉन्च, जानिए इसकी खासियत और कीमत

क्या है खबर?

टोयोटा ने भारत में इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है, जिसमें नया एक्सटीरियर, अतिरिक्त फीचर्स और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव है कि यह E20 से लेकर E85 तक के इथेनॉल-पेट्रोल मिश्रण के साथ काम कर सकता है। टोयोटा इस अपडेटेड पावरट्रेन को 'फ्लेक्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक' ब्रांडिंग के तहत पेश कर रही है। यह 5 रंग- सुपर व्हाइट, प्लेटिनम व्हाइट पर्ल, सिल्वर मेटैलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और ब्लैकिश अगेहा ग्लास फ्लेक में उपलब्ध है।