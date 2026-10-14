नई टोयोटा ग्लैंजा को नया लुक दिया गया है

टोयोटा ग्लैंजा फेसलिफ्ट भारत में लॉन्च, जानिए क्या कुछ मिला है नया

क्या है खबर?

टोयोटा ने भारत में ग्लैंजा फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च किया है। इस प्रीमियम हैचबैक में नया फ्रंट डिजाइन, ज्यादा सुविधा वाले फीचर्स और लेवल-2 ADAS पेश किए गए हैं। इसकी लाइनअप में E, S, G, V और V(O) वेरिएंट्स शामिल हैं। टोयोटा ने पेट्रोल और E-CNG विकल्प के साथ-साथ AMT गियरबॉक्स भी पेश किया है। यह 7 रंगों- कैफे व्हाइट, एंटाइसिंग सिल्वर, गेमिंग ग्रे, इंस्टा ब्लू, स्पोर्टिन रेड के साथ नए ब्ल्यूइश ब्लैक और डिजिटल टील ग्रीन में उपलब्ध होगी।