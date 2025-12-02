हीरो से लेकर रॉयल एनफील्ड ने पिछले महीने कितने दोपहिया वाहन बेचे? जानिए कौन सबसे आगे
क्या है खबर?
त्योहारी सीजन के बाद की मांग से दोपहिया वाहन निर्माताओं को नवंबर की बिक्री में फायदा हुआ है। इसके चलते शीर्ष-6 कंपनियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। अक्टूबर में होंडा से पिछड़ने के बाद हीरो मोटोकॉर्प ने 6 लाख से ज्यादा दोपहिया वाहनों की बिक्री के साथ शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। कंपनियों ने घरेलू बाजार के साथ-साथ निर्यात में भी बढ़त हासिल की है। आइये जानते हैं शीर्ष-6 दोपहिया वाहन निर्माताओं के बिक्री आंकड़े कैसे रहे।
हीरो
होंडा से आगे निकल गई हीरो
हीरो मोटोकॉर्प: भारतीय कंपनी ने पिछले महीने 6.04 लाख दाेपहिया वाहन बेचे, जो नवंबर, 2024 में बेचे गए 4.59 लाख से 31 प्रतिशत अधिक है। इसमें मोटरसाइकिलों की संख्या 5.39 लाख और स्कूटर की 65,362 रही है। निर्यात 70 प्रतिशत बढ़कर 33,970 हो गया। होंडा: जापानी कंपनी कुल 5.91 लाख वाहन बेचकर दूसरे पायदान पर रही, जिनमें से 5.33 घरेलू बाजार में और 57,491 का निर्यात किया। इस दौरान एक्टिवा और डियो स्कूटर की बिक्री 3.63 लाख रही है।
TVS मोटर
TVS का तीसरे स्थान पर कब्जा
TVS मोटर: कंपनी 4.97 लाख दोपहिया वाहन बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही, जो पिछले साल नवंबर की 3.92 लाख की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान घरेलू बाजार में 3.65 लाख वाहन बिके, जबकि 1.32 लाख का निर्यात किया गया। बजाज: यह नवंबर में 3.79 लाख की बिक्री दर्ज कर चाैथे नंबर पर रही, जबिक पिछले साल 3.68 लाख बिक्री दर्ज की। घरेलू बाजार में बिक्री 2.02 लाख रही है, जबकि निर्यात 1.77 लाख हो गया।
सुजुकी
सुजुकी की घरेलू बिक्री में 22 फीसदी का इजाफा
सुजुकी: जापानी कंपनी ने पिछले महीने 1.22 लाख दोपहिया वाहन बेचे, जो नवंबर, 2024 के 94,370 की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है। घरेलू बिक्री 23 प्रतिशत बढ़कर 96,360 तक पहुंच गई, जबकि निर्यात 25,940 तक पहुंच गया। रॉयल एनफील्ड: कंपनी ने पिछले महीने 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल्स की बिक्री दर्ज की है, जो पिछले साल की समान अवधि की 82,257 से 22 प्रतिशत अधिक है। घरेलू बिक्री 90,405 रही है, जबकि निर्यात 10,265 तक पहुंच गया।