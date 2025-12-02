हीरो से लेकर रॉयल एनफील्ड ने पिछले महीने कितने दोपहिया वाहन बेचे? जानिए कौन सबसे आगे 

हीरो होंडा से आगे निकल गई हीरो हीरो मोटोकॉर्प: भारतीय कंपनी ने पिछले महीने 6.04 लाख दाेपहिया वाहन बेचे, जो नवंबर, 2024 में बेचे गए 4.59 लाख से 31 प्रतिशत अधिक है। इसमें मोटरसाइकिलों की संख्या 5.39 लाख और स्कूटर की 65,362 रही है। निर्यात 70 प्रतिशत बढ़कर 33,970 हो गया। होंडा: जापानी कंपनी कुल 5.91 लाख वाहन बेचकर दूसरे पायदान पर रही, जिनमें से 5.33 घरेलू बाजार में और 57,491 का निर्यात किया। इस दौरान एक्टिवा और डियो स्कूटर की बिक्री 3.63 लाख रही है।

TVS मोटर TVS का तीसरे स्थान पर कब्जा TVS मोटर: कंपनी 4.97 लाख दोपहिया वाहन बिक्री के साथ तीसरे नंबर पर रही, जो पिछले साल नवंबर की 3.92 लाख की तुलना में 27 प्रतिशत अधिक है। इस दौरान घरेलू बाजार में 3.65 लाख वाहन बिके, जबकि 1.32 लाख का निर्यात किया गया। बजाज: यह नवंबर में 3.79 लाख की बिक्री दर्ज कर चाैथे नंबर पर रही, जबिक पिछले साल 3.68 लाख बिक्री दर्ज की। घरेलू बाजार में बिक्री 2.02 लाख रही है, जबकि निर्यात 1.77 लाख हो गया।

