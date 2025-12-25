मर्सिडीज-बेंज से लेकर BYD अगले साल बढ़ाएंगी गाड़ियों की कीमतें, जानिए कितना होगा इजाफा 

नए साल में नई कार खरीदने वालाें को झटका लगने वाला है, क्योंकि कई कार निर्माता अगले महीने से अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने जा रही हैं। मर्सिडीज-बेंज से लेकर BMW और BYD से लेकर JSW MG मोटर्स की कारों के लिए जनवरी, 2026 से अधिक कीमत चुकानी होगी। इस वृद्धि के लिए रुपये में गिरावट, बढ़ती इनपुट और परिचालन लागत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आइये जानते हैं कौन-कौनसी कंपनी कीमतों में इजाफा कर रही हैं।

लग्जरी कारें लग्जरी कारें होंगी महंगी मर्सिडीज-बेंज: लग्जरी कार निर्माता अपने पूरे पोर्टफोलियो में कीमतों में 2 फीसदी तक की वृद्धि करेगी। यह बढ़ोतरी सेडान, SUV और परफॉर्मेंस मॉडल्स पर लागू होगी, जिनमें ICE और EV दोनों तरह के वाहन शामिल हैं। BMW: कंपनी सभी गाड़ियों की कीमत पर 3 फीसदी तक की वृद्धि करेगी। एंट्री-लेवल मॉडल्स में कम वृद्धि देखने को मिल सकती है, जबकि प्रीमियम वेरिएंट पर पूरी वृद्धि लागू होगी। इससे पहले सितंबर में भी 3 फीसदी की वृद्धि की गई थी।

इलेक्ट्रिक कारें इलेक्ट्रिक और ICE गाड़ियों की बढ़ेगी कीमत JSW MG मोटर्स: कंपनी 1 जनवरी, 2026 से अपने सभी ICE और EV गाड़ियों की कीमतों में 2 फीसदी तक की बढ़ोतरी करेगी। यह बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के अनुसार अलग-अलग होगी, निचले वेरिएंट में मामूली बदलाव देखने को मिलेंगे। BYD: चीनी कार निर्माता ने नए साल से सीलियन 7 इलेक्ट्रिक SUV की कीमत में बढ़ोतरी की पुष्टि की है। निसान: कार निर्माता की एकमात्र उपलब्ध गाड़ी निसान मैग्नाइट की कीमत में 32,000 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है।

