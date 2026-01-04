टाटा हैरियर से लेकर हुंडई क्रेटा तक: 2025 में इन शानदार इलेक्ट्रिक कारों ने दी दस्तक 

#1 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत: 18.02 लाख रुपये हुंडई ने क्रेटा का इलेक्ट्रिक वेरिएंट ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किया था, जो दिखने में क्रेटा फेसलिफ्ट जैसी ही है, लेकिन पिक्सेलेटेड ग्रिल, नए रंग विकल्पों और नया 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील इसे अगल बनाते हैं। 2 बैटरी विकल्पों- 42kWh और 51.4kWh में उपलब्ध हैं, जो क्रमश: 420 और 510 किलोमीटर की रेंज देती हैं। यह 7.9 सेकेंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है और अधिकतम गति 180 किमी/घंटा है। इसकी कीमत 18.02-24.69 लाख रुपये के बीच है।

#2 टाटा हैरियर EV की कीमत: 21.49 लाख रुपये पिछले साल जून में लॉन्च हुई हैरियर EV दिखने में इसके ICE मॉडल से मिलती-जुलती है। इसमें 14.5-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें और 10 स्पीकर वाला JBL साउंड सिस्टम शामिल हैं। इसकी 65kWh बैटरी 538 और 75kWh बैटरी पैक 627 किलोमीटर तक की रेंज देता है। यह रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव दोनों विकल्पों में उपलब्ध है। इस EV की कीमत 21.49-30.23 लाख रुपये के बीच है।

#3 महिंद्रा XEV 9S की कीमत: 19.95 लाख रुपये महिंद्रा XEV 9S चर्चा में रहने वाली एक और इलेक्ट्रिक कार है, जो भविष्यवादी स्टाइल के अलावा कई शानदार फीचर्स से लैस है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए तीन 12.3-इंच स्क्रीन, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट, पैसेंजर एंटरटेनमेंट डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम दिया है। XEV 9S में 59kWh, 70kWh और 79kWh बैटरी पैक मिलते हैं, जो 679 किलोमीटर तक रेंज देने में सक्षम हैं। इसकी कीमत 19.95-30.20 लाख रुपये के बीच हैl

#4 MG विंडसर प्रो की कीमत: 9.99 लाख रुपये JSW MG मोटर्स ने पिछले साल मई में विंडसर का नया वेरिएंट विंडसर प्रो लॉन्च किया, जो ज्यादा सुविधाओं, उन्नत तकनीक और अधिक रेंज के साथ पेश किया गया। इसमें ट्रैफिक जाम असिस्ट, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स के साथ लेवल-2 एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसी सुविधाएं दी गईं। विंडसर प्रो में 52.9kWh बैटरी पैक दिया, जो 449 किलोमीटर तक की रेंज देता है। किराए पर बैटरी के साथ इसकी शुरुआती कीमत 9.99 लाख रुपये है।