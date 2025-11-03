MG की विंडसर ने बिक्री में सबसे ज्यादा योगदान दिया है (तस्वीर: MG मोटर्स)

MG की भारत में इलेक्ट्रिक कार बिक्री 1 लाख के पार, जानिए कितनी है हिस्सेदारी

क्या है खबर?

MG मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वह टाटा मोटर्स के बाद दूसरी कार निर्माता है, जिसने इसी साल फरवरी में 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। कंपनी 2020 में ZS EV के लॉन्च के साथ देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू की थी। बिक्री में सबसे ज्यादा फायदा विंडसर EV से हुआ है, जो हर महीने सबसे आगे रहती है।