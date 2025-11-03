MG की भारत में इलेक्ट्रिक कार बिक्री 1 लाख के पार, जानिए कितनी है हिस्सेदारी
क्या है खबर?
MG मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 1 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वह टाटा मोटर्स के बाद दूसरी कार निर्माता है, जिसने इसी साल फरवरी में 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया। कंपनी 2020 में ZS EV के लॉन्च के साथ देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री शुरू की थी। बिक्री में सबसे ज्यादा फायदा विंडसर EV से हुआ है, जो हर महीने सबसे आगे रहती है।
मॉडल
ऐसा रहा इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में सफर
कार निर्माता ने जनवरी, 2020 में ZS इलेक्ट्रिक SUV के साथ भारत में EV का सफर शुरू किया, जिसमें अप्रैल, 2023 में छोटी कॉमेट EV भी जुड़ गई। इसके बाद सितंबर, 2024 में विंडसर लॉन्च किए जाने के बाद ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में खास उछाल देखने को मिला। कंपनी ने इसी साल मई में टाटा नेक्सन EV के मुकाबले में एक लॉन्ग रेंज वाला वर्जन विंडसर प्रो भी लॉन्च किया, जो किफायती कीमत में उपलब्ध है।
हिस्सेदारी
कैसी रही बाजार में हिस्सेदारी?
MG की कुल मासिक बिक्री में EV की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से ज्यादा रहती है। इस साल अप्रैल से सितंबर तक उसने 26,640 इलेक्ट्रिक कार बेची हैं, जो 2024 की इसी छह महीने की अवधि में बिके 8,329 EVs की तुलना में सालाना 220 प्रतिशत ज्यादा है। अब देश के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में उसकी हिस्सेदारी 35 प्रतिशत है। कंपनी ने अपने MG सिलेक्ट शोरूम के माध्यम से साइबरस्टर और M9 के साथ प्रीमियम EV सेगमेंट में कदम रखा है।