भारत में टेस्ला की बिक्री उम्मीद से कम, केवल 600 ऑर्डर मिले- रिपोर्ट 

अरबपति एलन मस्क की कार कंपनी टेस्ला ने इसी साल भारतीय बाजार में अपना कदम रखा है, लेकिन उसकी शुरुआत काफी धीमी देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, 15 जुलाई को बिक्री शुरू होने के बाद कंपनी को मॉडल Y के केवल 600 ऑर्डर ही मिले हैं। यह आंकड़ा उसके आंतरिक लक्ष्य से कम है, क्योंकि कंपनी ने 2024 में 2,500 गाड़ियों का कोटा पूरा करने का लक्ष्य रखा था।

वजह बिक्री धीमी रहने की वजह क्या है? टेस्ला की धीमी शुरुआत की एक बड़ी वजह भारत में आयात शुल्क को लेकर अनिश्चितता है। कंपनी को उम्मीद थी कि भारत और अमेरिका के बीच संभावित व्यापार समझौते से आयात पर छूट मिलेगी। हालांकि, स्थिति इसके उलट हुई और अमेरिकी सरकार ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिससे कीमतें और बढ़ गईं। लागत-संवेदनशील भारतीय बाजार में यह स्थिति टेस्ला के लिए और चुनौतीपूर्ण हो गई है।

कीमत मॉडल Y और कीमत भारत में टेस्ला ने मॉडल Y को 2 वेरिएंट्स में पेश किया है, जिसमें रियर व्हील ड्राइव (RWD) और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव (LR RWD) शामिल हैं। RWD की कीमत 59.89 लाख रुपये और LR RWD की कीमत 67.89 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है। RWD वेरिएंट 500 किमी तक की रेंज और 201 किमी/घंटा की टॉप स्पीड देता है। वहीं, LR RWD 622 किमी तक रेंज प्रदान करता है। दोनों वेरिएंट सुपरचार्जिंग सुविधा के साथ आते हैं।